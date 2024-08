City v vlogi favorita v lov na peto zaporedno prvenstveno lovoriko

Sinjemodri meščani iz Manchestra so v minuli sezoni še desetič v svoji zgodovini dvignili lovoriko v angleškem prvenstvu, s čimer so se utrdili na četrtem mestu večne lestvice. Pred novo sezono niso bistveno spreminjali svojega kadra, najbolj odmeven je bil odhod Argentinca Juliana Alvareza k Janu Oblaku v Atletico Madrid. Sicer pa so v svoje vrste iz Troyesa pripeljali Brazilca Savinha .

Med bolj dejavnimi v prestopnem roku so bili tudi pri Aston Villi, sicer četrtouvrščenem klubu pretekle sezone. Ta je v svoje vrste med drugim pripeljala Maatsena in belgijskega vezista Amadouja Onanaja iz Evertona. Drugi s pretekle sezone Arsenal je v svoje vrste zvabil italijanskega branilca Riccarda Calafiorija iz Bologne, a ob tem Laziu posodil branilca Nuna Tavaresa . K Fulhamu je odšel domači vezist Emile Smith Rowe .

Modri iz Londona pa so bili znova najbolj dejavni v času poletnega prestopnega roga, za nove okrepitve naj bi porabili blizu 200 milijonov evrov. Med dražjimi je bil portugalski vezist Pedro Neto , ki je prestopil iz Wolverhamptona. Od kluba so se medtem poslovili maroški krilni igralec Hakim Ziyech ter obrambna trojica Ian Maatsen , Lewis Hall in Thiago Silva .

Liverpool je po odhodu trenerja Jürgena Kloppa, ki ga je zamenjal Nizozemec Arne Slot, ohranil ogrodje moštva. Tretji iz pretekle sezone zaenkrat niso pripeljali kakšnih okrepitev, so se pa poslovili od vezistov Fabia Carvalha in Thiaga Alcantare ter branilca Joela Matipa. Bolj dejavni so bili pri Unitedu, ki je lani z osmim mestom znova razočaral. Ti so se okrepili s francoskim branilcem Lenyjem Yorojem in nizozemskim napadalcem Joshuo Zirkzeejem. Poslovili se je domači vezist Mason Greenwood, ki se je pridružil Marseillu.

Pri Tottenhamu iz Londona skušajo z nekaterimi okrepitvami v napadu znova poseči po samem vrhu, tako so se klubu pridružili napadalec Dominic Solanke ter vezista Archie Gray in Šved Lucas Bergvall, odšli pa so Pierre-Emile Hojberg, Eric Dier in Ivan Perišić. V lanski sezoni so si napredovanje iz druge angleške lige med elito priigrali Leicester City, Ipswich Town in Southampton. Prvi in slednji se vračata med elito po enoletni odsotnosti, Ipswich, sicer nekdaj že prvak Anglije, se po drugi strani vrača po 22 letih. Precej dejavni pri iskanju okrepitev pred izzivom v prvi ligi so bili tako pri Ipswichu kot Southamptonu, medtem ko je prvak s sezone 2015/16 Leicester bil bolj zadržan.