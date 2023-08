City velik izrazit favorit na tradicionalnem odprtju evropske sezone

Ekipi sta se doslej srečali štirikrat v tekmovanjih pod okriljem Evropske nogometne zveze Uefe. City je dobil vse štiri obračune - vključno z obema tekmama v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2022/23.

Od takrat so se Andaluzijci dvignili v formi, ko jih je marca letos prevzel Jose Luis Mendilibar, ki je med drugim s Sevillo premagal Cityjevega mestnega tekmeca United na poti do že sedmega naslova prvaka v evropski ligi.

City, ki bo 40. klub v evropskem superpokalu in sedmi angleški po Liverpoolu, Chelseaju, Manchester Unitedu, Nottingham Forestu, Aston Villi in Arsenalu, bo sicer prvič igral evropski superpokal, Sevilla pa že sedmič, pri čemer je slavila le enkrat, leta 2006 je s 3:0 ugnala Barcelono. Zadnjih pet superpokalov pa je izgubila.

"Za nas je veliko olajšanje, da smo postali evropski prvaki. Toda bila so moštva, ki so to osvojila in potem izginila. Mi se moramo temu izogniti," je za Uefino spletno stran dejal trener Cityja Pep Guardiola.