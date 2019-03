City z ekspresnim hat-trickom Sterlinga do zmage, Tottentham vnovič poražen

Za zmago Cityja je poskrbel danes razpoloženi Raheem Sterling. Potem ko se je prvi polčas na Etihadu zaključil brez zadetkov, se je krilni napadalec Sterling odločil vzeti stvari v svoje noge. Že v prvi minuti drugega polčasa je izkoristil lepo globinsko podajo Ilkaya Gundogana. Tudi pri drugem zadetku štiri minute kasneje je bil Sterling na pravem mestu ob podaji Riyada Mahreza in žogo poslal v nebranjen del mreže Watforda. V 59. minuti je Sterling zabil še tretji zadetek, tokrat pa je v kazenskem prostoru preigral dva nasprotnika ter povedel sinjemodre v vodstvo s 3:0. Častni zadetek je za goste prispeval Gerard Deulofeu, ki je končnih 3:1 postavil v 66. minuti.

Ko je že kazalo, da se bo Tottenham priključil boju za naslov prvaka, pa se je vse skupaj v domačem prvenstvu za ostroge porušilo. Še na četrti zaporedni tekmi so ostali brez zmage. Tokrat so izgubili na gostovanju v Southamptonu. Pred 31890 gledalci na stadionu St. Mary je Tottenham v vodstvo popeljal Harry Kane, ki je zabil še na četrti (od petih) tekmi po povratku. Domačini so se vrnili v zadnji četrtini tekme, ko sta pičila 20-letni branilec Yann Valery in vezistJames Word-Prowse. To je bila še tretja zaporedna tekma za slednjega, na kateri se je vpisal med strelce. Tottenham je tako na zadnjih štirih tekmah Premier League osvojil le točko, potem ko je enkrat remiziral in trikrat izgubil.

Rodgers na King Powerju debitiral z zmago

Nogometaši Leicester Cityja so s 3:1 premagali zasedbo Fulhama, ki bo težko ušla izpadu v drugo angleško ligo. Za trenerja Brendana Rodgersa, ki je lisjake prevzel pred kratkim, je bila to prva tekma na King Powerju, domačim navijačem pa se je predstavil z zmago in tako zabrisal grenak priokus z debija, ko je klonil v Watfordu. Režiser zmage v Leicestru je bil nihče drug kot prvi zvezdnik in angleški reprezentant Jamie Vardy. Ta se je v prvem polčasu podpisal pod podajo ob zadetku belgijskega vezista Yourija Tielemansa, v zaključku drugega polčasa pa se je dvakrat sam vpisal med strelce. Edini zadetek za goste je v 51. minuti zabil Floyd Ayite.

