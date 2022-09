City z novo prepričljivo zmago znova na vrhu Premier lige

Manchester City je v 8. krogu angleške nogometne lige v gosteh premagal Wolverhampton s 3:0 in prevzel vodstvo na razpredelnici. Tam bo zaradi precej boljše razlike v zadetkih ostal tudi po tekmi med Tottenhamom in Leicestrom, četudi bi prvi zmagal in prišel do 17. točke. Toliko jih ima tudi City, a ima slednji veliko boljšo razliko v zadetkih.

Za Manchester City je Jack Grealish zadel že v prvi minuti tekme z Wolverhamptonom, ki je na 16. mestu lige. Erling Haaland je v 16. minuti povišal na 2:0, končni izid je v drugem polčasu postavil Phil Foden (69.). City je najbolj napadalna ekipa v ligi v tej sezoni, dosegla je že 23 golov in jih prejela šest, Haaland pa jih je dosegel kar 14 na devetih tekmah v vseh tekmovanjih svojega moštva. icon-expand Statistika tekme: Wolverhampton vs. Manchester City FOTO: Sofascore.com Zaradi smrti kraljice Elizabete so prestavljeni dvoboji Brighton - Crystal Palace, Chelsea - Liverpool in Manchester United - Leeds. V petek je Aston Villa premagala Southampton z 1:0, s 3:2 pa je Fulham za šesto mesto na razpredelnici (11 točk) v gosteh porazil Nottingham Forest. Angleško prvenstvo, 8. krog, izidi:

- petek:

Aston Villa - Southampton 1:0 (1:0)

Nottingham Forest - Fulham 2:3 (1:0) - sobota:

Wolverhampton - Manchester City 0:3 (0:2)

Newcastle - Bournemouth -:-

Tottenham - Leicester -:-