City z veliko pomočjo sodniške trojke do zmage, mojstrovina Pogbaja za zmago Uniteda

Omenjeni nogometaš je bil podajalec pri zadetku soigralca Bernarda Silve, čeprav se je 'predhodno aktiviral' iz nedovoljenega položaja (spodaj), zaradi česar je žolčno ugovarjal gostujoči strateg gostov Dean Smith, ki je bil nekaj trenutkov za tem tudi (neupravičeno) izključen. Ne pomožni sodnik ne VAR se nista oglasila, tako da je ostalo pri vodstvu domačih z 1:0. Gostje so nato popustili, meščani pa so v zadnji minuti rednega dela tekme po igranju z roko Casha v lastnem kazenskem prostoru prek Ilkaya Gündogana rutinirano realizirali najstrožjo kazen za končnih 2:0.

S to zmago so se varovanci Josepa "Pepa" Guardiole začasno povzpeli na vrh prvenstvene razpredelnice, kjer so se po 18 odigranih krogih točkovno izenačili z Leicester Cityjem (38 točk), ki pa je odigral tekmo več. A kaj kmalu zatem je na zmago mestnih tekmecev z novim paketom treh točk odgovoril tudi Manchester United, ki je po 19 odigranih tekmah zbral 40 točk in je tako sedaj sam na vrhu premierligaške lestvice.

Fulham, ki zaseda 18. mesto, je sicer na domačem Craven Cottageu odlično začel srečanje. Že v peti minuti je zaspano gostujočo obrambo šokiral Ademola Lookman, ki je zadel po odlični asistenci v prazen prostor s strani Andre-Franka Anguisse. Rdeče vrage je prejeti zadetek kar nekoliko pretresel, saj v nadaljevanju niso razvili prepoznavne igre, jim pa je kljub temu že v 21. minuti uspelo izenačiti. Veliko napako posojenega vratarja PSG-jaAlphonsa Areolajaje kaznoval Edinson Cavani, ki mu iz neposredne bližine žoge ni bilo težko pospraviti za hrbet nekdanjega soigralca.

Pri izidu 1:1 je ostalo do konca polčasa, v drugem pa smo videli bolj malo priložnosti. Nekaj jih je imel tudi Fulham, a so bili Ruben Loftus-Cheek, Lookman in Harrison Reed vsi zapovrstjo nenatančni. Kazen za zapravljeno je prišla v 65. minuti, ko je Paul Pogba spomnil na svojo "torinsko izdajo". Francoski vezist je naprej na malem prostoru preigral dva domača nogometaša, nato pa z levo nogo močno meril v vratarjev dolgi kot za končnih 1:2.

Angleško državno prvenstvo, 20. januar, izida:

Manchester City- Aston Villa 2:0 (0:0)

Silva 79., Gündogan 90./11-m.

Fulham – Manchester United 1:2(1:1)

Lookamn 5.; Cavani 21., Pogba 65.