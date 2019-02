City z zmago na Goodison Parku prehitel Liverpool in prevzel vodstvo na lestvici

Nogometaši Manchester Cityja so v vnaprej odigrani tekmi 27. kroga angleške Premier league v gosteh na Goodison Parku premagali domači Everton z 2:0. S to zmago so se 'meščani' točkovno izenačili z Liverpoolom, a zaradi boljšega razmerja med danimi in prejetimi zadetki prevzeli vodstvo na prvenstveni razpredelnici.

TEKMA



Goste je v vodstvo popeljal Aymeric Laportev drugi minuti sodnikovega dodatka v prvem polčasu, ko je bil najvišji v kazenskem prostoru domačih po natančni podaji s prostega strela Davida Silve.



To je bil sicer zelo pomemben dvoboj za varovance katalonskega strokovnjaka Pepa Guardiole, ki jih do konca tega meseca čakajo številne zahtevne preizkušnje, med drugimi tudi prva od skupno dveh tekem osmine finala v elitni ligi prvakov. Obračun na Goodison Parku se je po vodilnem zadetku 'meščanov' razživel, a si nobena stran ni uspela pripraviti konkretnejših priložnosti. Eno od teh, in sicer globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa, je v končnih 2:0 za sinje-modre pretvoril Gabriel Jesus.



Aymeric Laporte je načel mrežo Evertona Goodison Parku. FOTO: AP S to zmago se je City na prvenstveni razpredelnici izenačil z rivalom iz Liverpoola (62 točk), a je zaradi boljše razlike med danimi in prejetimi zadetki zasedel vodilni položaj in ima 12 krogov pred koncem sezone lepo možnost za ubranitev naslova angleškega državnega prvaka.