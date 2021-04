City z zmago v Dortmundu potrdil vlogo favorita in preboj v polfinale

Manchester City je v Dortmundu proti Borussii še enkrat zmagal z 2:1 in napredoval v polfinale Lige prvakov s skupnim izidom 4:2.

Zasedba Josepa "Pepa" Guardiole je bila v prvem polčasu kaznovana za neprepričljiv vstop v tekmo. Domači so na odmor odšli z vodstvom 1:0, v 15. minuti je za to z lepim golom poskrbel Anglež v njihovih vrstah, Jude Bellingham. Gosti so nato zaigrali napadalneje, izvedli nekaj nevarnih akcij, Kevin De Bruyne pa je med drugim zadel prečko.