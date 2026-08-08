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Nogomet

Rodri za zdaj ostaja v Manchestru: City zavrnil ponudbo Barcelone

London, 08. 08. 2026 19.40 pred enim dnevom 1 min branja 115

Avtor:
Š.Z.
Rodri

Barcelona je Manchester Cityju poslala začetno ponudbo za Rodrija, vredno približno 45 milijonov evrov plus bonuse. Angleški klub jo je zavrnil, saj meni, da je znesek prenizek in za 30-letnika zahteva okoli 80 milijonov evrov. Rodrijeva pogodba s Cityjem se izteče naslednje leto.

Rodri
Rodri
FOTO: AP

Rodri, ki vstopa v zadnje leto pogodbe z Manchester Cityjem, je velika želja Barcelone. Katalonski velikan je v Manchester že poslal ponudbo v višini približno 45 milijonov evrov, a so jo Meščani zavrnili.

City naj bi za Španca zahteval okoli 80 milijonov evrov, medtem ko naj bi bilo po poročanju španskih medijev za sklenitev posla dovolj že približno 65 milijonov evrov, predvsem zaradi njegove kratkotrajne pogodbe.

Rodri je tudi sam izrazil željo, da bi se pridružil Barceloni, s katero naj bi se že dogovoril o pogojih pogodbe. Zdaj je tako vse odvisno od dogovora med kluboma.

Barcelona bi s prihodom Rodrija odgovorila na potrebo, ki je nastala po poškodbi Frenkieja de Jonga.

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KOMENTARJI115

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Loptass
10. 08. 2026 12.35
Ker verjetno odhaja Torres, obstaja verjetnost, da se vrne Rashford. Tako pišejo nekateri mediji...
Odgovori
+6
8 2
annonymo95
10. 08. 2026 12.13
Hoteli so Oliseja, podpisali so Diomandeja za 150 mio, hoteli so Vitinho, podpisali so Bernarda Silvo pri 32-letih, hoteli so Hakimija, podpisali do Dumfriesa v mnajslabsem obdobju njegove kariere, hoteli so Bastonija, podpisali so Konateja, enega najslabsih branilcev v angleski ligi, hoteli so Rodrija, Rodri jih je izkoristil, da je prisel do Barcelone... sem koga pozabil? hahahahahahaha
Odgovori
+9
11 2
Loptass
10. 08. 2026 12.18
Še pred vsem tem, pa so želeli Kloppa, ki se jim je tudi nasmejal.
Odgovori
+7
9 2
Kolllerik
10. 08. 2026 12.30
Lepo našteto... 👍😊
Odgovori
+7
9 2
manucao
10. 08. 2026 12.38
Ko boste spet osvojili CL se potem oglasi.Suša namreč traja že 12 let.
Odgovori
-10
1 11
annonymo95
10. 08. 2026 13.28
manu, nekateri klubi morajo lp osvojit posteno, tako da se bol tezko najde prostor ob vseh vasih krajah
Odgovori
+4
6 2
Loptass
10. 08. 2026 13.35
Revček, prvo prideš provocirat z nekimi informacijami o prestopih, ko te soočimo z dejstvi, pa preklopiš na LP. Ko nimaš kam, pa stari hiti....LP in Negreira, sami pa prek Albaceteja ne morete. Še vedno je Barca zadnji dve sezoni krepko boljša od Reala, če tega nisi uspel ugotovit. Kljub naši nahajpani mladini in kljub vašim stratosferskim Mbappejem, Vinijem, Bellinghamom, Valverdejem, TTA, Carerasom.....
Odgovori
+3
5 2
Kolllerik
10. 08. 2026 13.47
Nč hudega, manu. Samo da tepemo real. In to redno 😊👍
Odgovori
+2
4 2
Kolllerik
10. 08. 2026 10.37
Pri prebiranju poročil raznoraznih medijev je zelo evidentno, kako ranjen je napuh reala zaradi dvojke Rodrija....
Odgovori
+14
15 1
Loptass
10. 08. 2026 11.28
Zdaj se naslajajo, ko je zavrnjena kakšna ponudba Barci, kot da ni normalno, da vsak klub v štartu zavrne prve ponudbe, da iztrži maksimum za igralca. Hršijo pa se oni, ko sta jih že v primeru Oliseja in Alvareza odpikala igralca. Oni se sploh nimajo kaj pogajati, ker igralca ne želita prestopa v Real. Isto Rodri.....so tudi konec tedna poslali ponudbo, pa je Rodri zamahnil z roko.
Odgovori
+9
11 2
Kolllerik
10. 08. 2026 12.31
Lepo jih je postavil v kot ta naš Rodri, ni kaj. Prvo jim je zlato žogo spelje, zdaj pa še to... 😊
Odgovori
+7
8 1
manucao
10. 08. 2026 10.31
Tudi druga ponudba v višini 60 mil bo po vsej verjetnosti dana v koš za smeti.
Odgovori
-15
1 16
Loptass
10. 08. 2026 11.00
Kot Realovi za Alvareza in Oliseja?
Odgovori
+14
16 2
Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 19.19
Bistveno je, da je v strnjeni obliki pojasnil vse o🚽 Madrida
Odgovori
+8
18 10
Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 19.09
Ali lahko kdorkoli našteje igralce Reala, ki so bili tako navdušeni nad Realom , da so ga izbrali kljub manj denarja , jaz pa bom za vsakega navedel dva, ki so manj denarja raje izbrala Katalonce....
Odgovori
+13
22 9
cripstoned
09. 08. 2026 18.20
cripstoned 09. 08. 2026 13.17 Farsici ce ze hocete napisite koliko igralcev je barca speljala realu...pa bom napisal koliko jih je real barci...brez lazi, argumentirano...ajde da vas vidimo Odgovori +6 12 6
Odgovori
-8
10 18
cripstoned
09. 08. 2026 18.20
Kaj je zdaj?? Ne se skrivat, lagat in menjat tem..odgovorite na preprosto vprasanje...bo slo??
Odgovori
-10
9 19
Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 19.07
Lahko navedeš tudi kdo je šel kam za manj denarja pa bomo dobili iste podatke
Odgovori
+12
21 9
Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 16.36
45M je vredno že samo to , da je javno povedal koliko je vreden beli 🚽 in koliko Ronaldo v primerjavi z največjim vseh časov....5M bonusa pa za starega kriminalca
Odgovori
+7
19 12
Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 16.43
Torej bi lahko stal 10-15M ostalo je povrnjeno
Odgovori
+5
17 12
REAList7
09. 08. 2026 17.24
Evo, čudak bo zopet začel komentirat.
Odgovori
-11
11 22
Lastniki česarkoli
09. 08. 2026 19.10
Ti pa šteti
Odgovori
+8
18 10
Kolllerik
09. 08. 2026 19.39
🤣👍
Odgovori
+5
14 9
Lock Down
10. 08. 2026 09.10
"Čudak" te šola, da si sploh jasno ni kako. Za njegove izjave razumeti moraš biti vsaj povprečno razgledan in inteligenten. Zato te popolnoma razumem.
Odgovori
+12
12 0
NoriSušan
09. 08. 2026 14.32
Ga niti ne potrebujemo je bolj pomembno da se investira v obrambo
Odgovori
-11
3 14
cripstoned
09. 08. 2026 14.01
Saj ni vazno kdo od farsicev in koliko farsicev je na kupu..ko pride ata kripsi jih razmontira preprosto ..v 1.prestavi brez pardona hahahahaha
Odgovori
-7
12 19
Kolllerik
09. 08. 2026 15.25
Važno, da vas je Rodri nekam.....
Odgovori
+5
17 12
cripstoned
09. 08. 2026 16.36
To je tebi vazno...spet si nemocen hahahahah
Odgovori
-4
12 16
Kolllerik
09. 08. 2026 17.43
Spet se boš skrival, nč bat 😁
Odgovori
+7
15 8
cripstoned
09. 08. 2026 18.12
Spet lazes...kripsi se ne skriva ker vas vedno in vsakic kot keglje podira hahahahahaha
Odgovori
-8
8 16
Clovek
09. 08. 2026 18.55
model komu se lazes hahah 2 meseca te ni bilo na spregled, tak ste jih kasirali hahaha nazaj v luknjo hejter
Odgovori
+9
18 9
cripstoned
09. 08. 2026 19.07
Model kripsi se ne skriva...vse lahko preverimo...povej katera 2 meseca, kateri clanki in spet bo udaril kripsi z resnico podkrepljeno z dejstvi...a upas al ne? Hahahahaha
Odgovori
-9
9 18
Kolllerik
09. 08. 2026 19.39
Zeeeh....
Odgovori
+7
16 9
cripstoned
09. 08. 2026 20.26
Spet nic, spet skrivanje ko ata krips postavi vprasanje hahahahah
Odgovori
-8
8 16
Clovek
09. 08. 2026 21.28
sej sam veš katera 2 meseca hahaha bayern vas je pošolal, Vinčič vas je probal rešit potem pa puf cripsa ni več blo hahahaha
Odgovori
+13
14 1
Clovek
09. 08. 2026 21.32
eni ne visimo cele dneve tle gor tako da bos mogel malo pocakat na odgovore
Odgovori
+12
13 1
Clovek
10. 08. 2026 12.08
Pardon, Vinčić*. Ampak crips ponovno se je skril, ko po tintari jih je dobil, sezona sploh se še ni začela, jok in stok iz njegove luknje že odmeva hahahaha
Odgovori
+8
8 0
Loptass
09. 08. 2026 13.41
Ti 🤡 men nebos dajal nalog, ker si presmrkac in prebhutast. Nalovedoval je mega okrepitev, to vsi vemo. In to lahko beres kje hoces. In vsi vemo da so oddali ponudbi za Oliseja in Alvareza. Ti pa se delaj 🫏 se naprej.
Odgovori
+7
19 12
cripstoned
09. 08. 2026 13.58
Sinko umiri se, se vedno nisi dal izjave pereza glede oliseja ker je ni in ne obstaja...a farsici boste napisali koliko igralcev ste speljali ali ne upate ker veste da boste kot vedno SPET TANKO PISKALI...ne morete proti meni...
Odgovori
-5
12 17
Loptass
09. 08. 2026 14.15
Zanimivo da vedno vse ves, zdaj pa hoces da ti mi lepilo linke, kjer je Perez ze pred volitvami obljubljal dve mega okrepitvi. Eno v obrambi pa eno spredaj. In vsi vemo da so poslali ponudbe za Oliseja in Alvareza ker je bilo uradno.
Odgovori
+7
19 12
NoriSušan
09. 08. 2026 14.32
Če hodi na sestanke hahaha
Odgovori
+3
15 12
Kolllerik
09. 08. 2026 13.39
Barca je (prosto po F. Romanu pred nekaj urami) poslala drugo ponudbo za Rodrija, 60 mil. Rodri bo Barcin
Odgovori
+5
17 12
cripstoned
09. 08. 2026 14.00
60mio€ za veterana ki se vraca po tezki poskodbi in ne bo odigral vec kot 20tekem v sezoni...real za ta denar dobi vetarana (silvo) in top obrambna igralca (cucurella, konate)...vidis razliko ali si bos spet lagal??
Odgovori
-5
12 17
NoriSušan
09. 08. 2026 14.33
in kakšna je razlika saj bi tudi v usrandridu grel klopco hahha
Odgovori
+1
13 12
Kolllerik
09. 08. 2026 15.05
Rodri je gospodar sredine, zlata žoga mundiala,... vidiš razliko?
Odgovori
+4
16 12
Clovek
09. 08. 2026 19.06
Zdaj je že veteran, ne dolgo nazaj pa si se slinil na dolgo in široko🤣🤣 rajši samo priznaj, da si se prehitro veselil, zdaj pa dolgi nos kot ponavadi
Odgovori
+8
14 6
manucao
09. 08. 2026 13.30
Opažam,da Flick nič ne spreminja.Obramba je na centru podobno kot lani.To bo Mourinho in še kdo zrihtal brez problema.
Odgovori
-6
14 20
Loptass
09. 08. 2026 13.37
Mhm smo spet tak kot lani. Kaj vse bo zrihtal Xabi, Careras, Huijsen, TTA....decembra vse reseno 🤣🤣
Odgovori
+6
19 13
Kolllerik
09. 08. 2026 13.41
Ne drži povsem. Barca je z odhodom Arauja recimo obnovila interes za C. Romera iz Interja. In še bo novic
Odgovori
+3
16 13
Loptass
09. 08. 2026 13.59
Romero je sel iz Totenhama v Atletico.
Odgovori
-4
9 13
Kolllerik
09. 08. 2026 15.06
Ta drug Romero, Cuti Romero iz Interja.
Odgovori
+1
11 10
Kolllerik
09. 08. 2026 15.07
Potem je še ta iz Athletic cluba v špilu
Odgovori
+1
12 11
Kolllerik
09. 08. 2026 15.19
Laport...
Odgovori
+1
12 11
manucao
09. 08. 2026 13.27
Glede prestopov je Barcelona vedno bila katastrofalna na vseh področjih. Pravi Ronaldo recimo niti ne omenja,da je kdaj sploh igral za Barcelono.O Maradoni in Ibrahimoviču boljše,da niti nič ne napišem. Glede Dembeleja,Coutinha in Griezmana je bilo samo razsipanje denarja in tu se je vse skupaj začelo.
Odgovori
-6
13 19
Loptass
09. 08. 2026 13.36
Pravi Hazard tudi ne omenja, da je kdaj igral za Real. Pa tako bi rad....
Odgovori
+8
19 11
Kolllerik
09. 08. 2026 13.43
Pogrevaš negativno plat Barcinih prestopov iz zgodovine. Raje te naj skrbi za real in za njegov zadnjo prestop, 120 mil za nekega mladeniča z 15. goli v nekih levih klubih
Odgovori
+6
17 11
manucao
09. 08. 2026 15.49
Absolutno pogrevam.
Odgovori
-10
9 19
Kolllerik
09. 08. 2026 16.33
No, bom pa še jaz mal pogreval, toda nove stvari. Gordon, Adeyemi, J. Garcia
Odgovori
+1
11 10
Kolllerik
09. 08. 2026 16.50
.... prihaja še Rodri in še kdo. Vi pa brž Snickerse nabavite za vašega Murija. Ker bela slačilnica mu bo živce požrla 🤣
Odgovori
+5
13 8
Clovek
09. 08. 2026 19.04
Rajši pogrej zadnji dve sezoni hahaha lovorike 0
Odgovori
+13
13 0
cripstoned
09. 08. 2026 13.17
Farsici ce ze hocete napisite koliko igralcev je barca speljala realu...pa bom napisal koliko jih je real barci...brez lazi, argumentirano...ajde da vas vidimo
Odgovori
-7
12 19
manucao
09. 08. 2026 13.32
Pravi Ronaldo niti ne omenja,da je kdaj sploh zaigral za Barco.
Odgovori
-12
10 22
Kolllerik
09. 08. 2026 17.45
Verjetno zato ne, ker je že dolgo samoumevno, da taboljši igrajo tudi v Barci
Odgovori
+8
11 3
cripstoned
09. 08. 2026 13.07
Farsice pac boli da je real dobil cucurello, silvo in konateja za 55mio.eur medtem ko oni nimajo 60mio.€ za veterana ki prihaja po tezki poskodbi hahahahahah...
Odgovori
-6
12 18
cripstoned
09. 08. 2026 13.10
Sploh cucurella in silva..oba sta bila zelja ropalone...tudi to je razlog zakaj farsici ne dajo mira in tulijo v prazno prakticno od konca svetovnega prvenstva kjer so tudi morali gledati prevare v korist malega prevaranta in argentincev...samo trpljenje farsicev hahahahhahah
Odgovori
-2
13 15
Lucky
09. 08. 2026 12.37
Še en prestopni rok, kjer so Realovci totaln pogorel z razumevanjem le tega. Tolk zgrešenih napovedi in napihovanja nkjer drugje ne srečaš.
Odgovori
+5
17 12
cripstoned
09. 08. 2026 13.06
Zelo smo pogoreli...silva, konate brez odskodnine..dumfires 20mio.€, espi 25mio.€, cucurella 55mio.€ in diomande 125mio.€ +mozni bonusi...mediji napihujejo vi jim verjamete...na koncu dneva pa ko pogledas je spet real madrid zmagovalec tega prestopnega roka ki pa se zdalec ni koncan...3 top igralce (konate,silva, cucurella) so dobili za 55mio.eur ....ropalona za toliko ni zmozna pripeljati niti veterana kaj sele koga drugega...pravtako je real 140mio.eur zasluzil na racun prodaje samo igralcev iz akademije...pa prodaja igralcev ki se najbolj omenjajo rodrygo, ceballos, mendy, camavinga... tudi tukaj bo real madrid pobral 200+ mio.€.. .tako da farsici ne skrbite vi pa za poslovanje pereza ki ustvarja dalec najvecje prihodke in prinasa top igralce brez odskodnine iz top klubov...skrbite vi za svojo ropalono ki bi brez pomoci spanske vlade, uefe in ostalih organov igrala danes nogomet v segundi...imate 100x vec problemov ukvarjate se pa s klubom ki je svetlobna leta pred vami...bil in bo...v vsem razen v korupciji ter var in sodniskih skandalih...tukaj pa res nimate konkurence saj ste z naskokom najvecja sramota od obstoja zoge..siuuuuuuuz
Odgovori
-6
11 17
manucao
09. 08. 2026 13.28
Počakaj prve tekme in potem se oglasi.
Odgovori
-12
8 20
NoriSušan
09. 08. 2026 14.33
kjer bo kot zadnji dve sezoni
Odgovori
+9
13 4
Clovek
09. 08. 2026 19.03
Dečko, v korupciji in krajah je vardrid daleč pred vsemi
Odgovori
+13
13 0
cripstoned
09. 08. 2026 11.37
Farsici po starem, spet spodaj o realu in financah...ne komentirajo pa citya ki jim vraca milo za drago za torresa...hahahahhaha ne damo mira nikdar in nikolli...
Odgovori
-8
12 20
Kolllerik
09. 08. 2026 11.43
Sam Rodri vas je pa res grdo odšljivijo...,
Odgovori
+7
19 12
REAList7
09. 08. 2026 12.12
Kolerčina, veš kdo je koga grdo odšljivijo? Cucurella in Bernardo Silva vas farselonarje 😂 če bi Real želel, bi Rodrija pripeljal že pred tedni. Tako pa so čakali na Vinija in se odločili, da je podaljšanje pogodbe prioriteta. Vi pa se kar trgajte zanj in se bahajte. Upam, da vas City konkretno obere za 30 letnika s težko poškodbo kolena. To bo dobra investicija za naslednji 2 leti 😂
Odgovori
-9
12 21
Loptass
09. 08. 2026 12.24
Pol pa res ne vem zakaj je Real Rodriju v petek poslal financno boljso ponudbo kot Barca. Ne vem zakaj zgubljajo cas. City ne bo pol tak obral Barce, kot je vas Chealse. Ko vam je v primeru Hazarda, prodal izdelek s totalko za ceno novega in brezhibnega 🤣
Odgovori
+9
20 11
cripstoned
09. 08. 2026 13.13
Realist tudi na mbappeja si pozabil...tudi njega so krvavo zeleli pri ropaloni..
Odgovori
-6
11 17
Kolllerik
09. 08. 2026 16.41
Realistić, Silva vam bo še dal tinte pit. In pri Barci smo veseli, da je šel tja, kamor spada. Med petelinček. Komaj čakam, da se začnejo vsi ti domišljavci v realu kregat.
Odgovori
+7
11 4
Joško s Krasa
09. 08. 2026 08.27
Farsiči po starem,vse bi radi na lepe oči. Izkašlajte se pa ga boste dobili.
Odgovori
-13
11 24
Kolllerik
09. 08. 2026 10.12
Vau, ti pa obvladaš... 🤣
Odgovori
+8
20 12
Loptass
09. 08. 2026 10.45
Vi pa bi radi vse z denarjem in diskreditacijo nasprotnika. Obljubljaš Oliseja ipd. mega okrepitev, pol pa pripelješ za 140 mil za no name mladilča. Ne skrbi, Barca se bo najdla s Cityem. Vem da najbrž boli, ko igralec, ki je bil prioriteta Mourinha, zgolj odmahne z roko pri ponudbi, ki jo pošlje Real. Pri tem da je bila ponudba finančno boljša kot Barcina.
Odgovori
+15
26 11
cripstoned
09. 08. 2026 11.34
Loptaas kje je perez javno obljubljal oliseja?? Noces priznati da si pac zrtev medijskih buck in romanovih ugibanj ...se enkrat kdaj je perez obljubil javno oliseja?? Realova ponudba boljsa od ropalonske?? 60mio.eur in nezagarantirana 1.postava je bila ponudba reala...pojma nimas...a sploh se lahko napises komentar brez da bi mocno lagal in zavajal sebe in ostalo nemocno ekipo hejterckov reala na tem portalu??
Odgovori
-8
11 19
Loptass
09. 08. 2026 11.51
Perez je javno obljubil mega okrepitev in potem se je izkazalo, da je to Olise, ker so poslali ponudbo, ampak dobli košarico. Poslali so ponudbo za Alvareza in dobli košarico. In sedaj ko več druga ni preostalo kot ta iz Leipziga, so pa za njega dali 140. Real je Rodriju poslal boljšo ponudbo kot Barca. Njemu osebno (plača plus bonusi). Šele ko igralec sprejme to, se lahko gredo pogajati s klubom in pošiljati ponudbe za odškodnino. Dokler igralec nima interesa it k tebi, nima smisla pošiljati. To je Real naredil v primeru Alvarez in Olise, kjer so se jim zgolj nasmejali Atletico, Bayern, Alvarez in Olise. Rodri ne bi imel zagarantirane prve postave v Realu 😂😂 Če igra z angino je boljši od vseh vaših vezistov.
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+8
19 11
cripstoned
09. 08. 2026 13.21
Kje je rekel da bo pripeljal oliseja?? Napisi ali pa kopiraj njegovo izjavo v kateri je to povedal?? Mega okrepitev lahko da se pride ker se ni konec prestopnega roka...lahko da je tudi mislil na diomandeja...skratka imas nalogo lepo napisi...ce ne spet padas proti meni kot vedno do danes..
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-5
9 14
Lock Down
09. 08. 2026 08.19
Kaj se užigate belouške, temu se reče pogajanje. Poglejte si raje, kako vas je Vini izsilil in nategnil za večjo pogodbo z blefiranjem, da se pogaja z Arsenalom, kekci.
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+14
25 11
cripstoned
09. 08. 2026 09.08
Pri viniju od prvega dne steje samo real...to kar vas pa meediji perejo pa je vasa stvar...farsici pac verjamete vsemu kar vam mediji pisejo glede reala...ker je relnost pac prevec boleca ....arsenal pa ja pa de hahahaha..
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-14
11 25
Maxx365
09. 08. 2026 09.14
Skratka, nategnil vas je kot gumico iz starig gat 🤣🤣🤣
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+12
23 11
cripstoned
09. 08. 2026 09.25
Kdo a yamal?? Vini je realu prinesel ze 2x ligo prvakov in 2x laligo...da o njegovih golih na elklasikih niti ne zacnemo...kaj ko bi farsici napisali kaj glede yamala in njegove place ter kako je prisel do nje??? O finalu lige prvakov pa ne duha ne sluha kaj sele da osvojijo kaj evropskega hahahahaha...
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-7
12 19
Clovek
09. 08. 2026 18.59
Tisti Yamal, ki ima 3x la ligo, euro in WC? Da ne omenjam, koliko vam je še drugega pobral hahah
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+14
14 0
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