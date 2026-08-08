Rodri za zdaj ostaja v Manchestru: City zavrnil ponudbo Barcelone

Rodri, ki vstopa v zadnje leto pogodbe z Manchester Cityjem, je velika želja Barcelone. Katalonski velikan je v Manchester že poslal ponudbo v višini približno 45 milijonov evrov, a so jo Meščani zavrnili.

City naj bi za Španca zahteval okoli 80 milijonov evrov, medtem ko naj bi bilo po poročanju španskih medijev za sklenitev posla dovolj že približno 65 milijonov evrov, predvsem zaradi njegove kratkotrajne pogodbe.

Rodri je tudi sam izrazil željo, da bi se pridružil Barceloni, s katero naj bi se že dogovoril o pogojih pogodbe. Zdaj je tako vse odvisno od dogovora med kluboma.

Barcelona bi s prihodom Rodrija odgovorila na potrebo, ki je nastala po poškodbi Frenkieja de Jonga.