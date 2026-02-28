City (znova) diha tesno za ovratnik Arsenalu

Meščani proti Leedsu še zdaleč niso blesteli, a so kljub lepšim priložnostim domačih povedli tik pred polčasom. Po lepi akciji je piko na i postavil januarski nakup Antoine Semenyo. V drugem delu spremembe izida ni bilo, čeprav si je predvsem City kljub odsotnosti poškodovanega Erlinga Haalanda pripravil nekaj lepih priložnosti.

Jaka Bijol je na zelenico vstopil v 87. minuti in le dobro minuto kasneje z glavo po kotu malce zgrešil Cityjeva vrata. Na ostalih današnjih tekmah je Liverpool visoko premagal West Ham s 5:2. Za rdeče iz mesta Beatlov so zadeli Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister in Cody Gakpo, en zadetek pa so si Londončani zabili sami prek Axela Disasija. Za goste je Tomaš Souček znižal na 1:3, Valentin Castellanos pa na 2:4.