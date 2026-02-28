City (znova) diha tesno za ovratnik Arsenalu

Meščani proti Leedsu še zdaleč niso blesteli, a so kljub lepšim priložnostim domačih povedli tik pred polčasom. Po lepi akciji je piko na i postavil januarski nakup Antoine Semenyo. V drugem delu spremembe izida ni bilo, čeprav si je predvsem City kljub odsotnosti poškodovanega Erlinga Haalanda pripravil nekaj lepih priložnosti.
Jaka Bijol je na zelenico vstopil v 87. minuti in le dobro minuto kasneje z glavo po kotu malce zgrešil Cityjeva vrata. Na ostalih današnjih tekmah je Liverpool visoko premagal West Ham s 5:2. Za rdeče iz mesta Beatlov so zadeli Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister in Cody Gakpo, en zadetek pa so si Londončani zabili sami prek Axela Disasija. Za goste je Tomaš Souček znižal na 1:3, Valentin Castellanos pa na 2:4.
Brentford je v gosteh s 4:3 premagal Burnley, pri čemer so domačim globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa zaradi igranja z roko razveljavili izenačujoči zadetek Ashleyja Barnesa. Za goste, ki so vodili že s 3:0, je dva gola dosegel Martin Damsgaard, po enega pa sta prispevala Kevin Schade in Igor Thiago. Slednji je zabil 18. zadetek v sezoni, pred njim je le Haaland z 22.
Že 12. poraz v sezoni pa je doživel Newcastle, ki ga je s 3:2 ugnal Everton. Odločilni zadetek za goste je v 83. minuti, vsega minuto po izenačenju domačih, dosegel Thierno Barry. Dvoboj med Bournemouthom in Sunderlandom se je končal brez zmagovalca (1:1).
Že v petek je presenetljiv poraz doživela Aston Villa v gosteh proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu (0:2). Na lestvici ima Arsenal na vrhu lestvice 61 točk, sledi City z 59. Aston Villa je ostala pri 51 točkah, United (tekma manj) in Liverpool sta jih zbrala po 48, Chelsea pa 45 s tekmo manj.
Angleško prvenstvo, 28. krog, izidi sobotnih tekem:
Wolverhampton - Aston Villa 2:0 (0:0)
Bournemouth - Sunderland 1:1 (0:1)
Burnley - Brentford 3:4 (1:3)
Liverpool - West Ham 5:2 (3:0)
Newcastle - Everton 2:3 (1:2)
Leeds - Manchester City 0:1 (0:1)
(Jaka Bijol je za Leeds igral od 87. minute).
