Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

City (znova) diha tesno za ovratnik Arsenalu

Leeds, 28. 02. 2026 21.14 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Antoine Semenyo

Nogometaši Manchester Cityja so v 28. krogu angleškega prvenstva z 1:0 premagali Leeds, pri katerem si kruh služi slovenski reprezentančni branilec Jaka Bijol. Korošec je danes dobil priložnost ob koncu dvoboja. City se je na lestvici začasno približal Arsenalu na dve točki, topničarji bodo v nedeljo igrali doma proti Chelseaju.

Meščani proti Leedsu še zdaleč niso blesteli, a so kljub lepšim priložnostim domačih povedli tik pred polčasom. Po lepi akciji je piko na i postavil januarski nakup Antoine Semenyo. V drugem delu spremembe izida ni bilo, čeprav si je predvsem City kljub odsotnosti poškodovanega Erlinga Haalanda pripravil nekaj lepih priložnosti.

Jaka Bijol je na zelenico vstopil v 87. minuti in le dobro minuto kasneje z glavo po kotu malce zgrešil Cityjeva vrata. Na ostalih današnjih tekmah je Liverpool visoko premagal West Ham s 5:2. Za rdeče iz mesta Beatlov so zadeli Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister in Cody Gakpo, en zadetek pa so si Londončani zabili sami prek Axela Disasija. Za goste je Tomaš Souček znižal na 1:3, Valentin Castellanos pa na 2:4.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Brentford je v gosteh s 4:3 premagal Burnley, pri čemer so domačim globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa zaradi igranja z roko razveljavili izenačujoči zadetek Ashleyja Barnesa. Za goste, ki so vodili že s 3:0, je dva gola dosegel Martin Damsgaard, po enega pa sta prispevala Kevin Schade in Igor Thiago. Slednji je zabil 18. zadetek v sezoni, pred njim je le Haaland z 22.

Že 12. poraz v sezoni pa je doživel Newcastle, ki ga je s 3:2 ugnal Everton. Odločilni zadetek za goste je v 83. minuti, vsega minuto po izenačenju domačih, dosegel Thierno Barry. Dvoboj med Bournemouthom in Sunderlandom se je končal brez zmagovalca (1:1).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Že v petek je presenetljiv poraz doživela Aston Villa v gosteh proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu (0:2). Na lestvici ima Arsenal na vrhu lestvice 61 točk, sledi City z 59. Aston Villa je ostala pri 51 točkah, United (tekma manj) in Liverpool sta jih zbrala po 48, Chelsea pa 45 s tekmo manj.

Angleško prvenstvo, 28. krog, izidi sobotnih tekem:

Wolverhampton - Aston Villa 2:0 (0:0)

Bournemouth - Sunderland 1:1 (0:1)

Burnley - Brentford 3:4 (1:3)

Liverpool - West Ham 5:2 (3:0)

Newcastle - Everton 2:3 (1:2)

Leeds - Manchester City 0:1 (0:1)
(Jaka Bijol je za Leeds igral od 87. minute).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet angleško prvenstvo leeds united manchester city jaka bijol

Bayer iztržil le točko proti Mainzu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543