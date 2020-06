City napolnil mrežo Burnleyja

Manchester City je nadaljevanje sezone pričakal v izvrstni formi. Najprej so v Premier League opravili z Arsenalom (3:0), na tekmi proti Burnleyju so bili še učinkovitejši (5:0). Varovanci Pepa Guardiole so na dveh tekmah dosegli osem golov in so osamljeni zanesljivo na drugem mestu v Premier League, za Liverpoolom še vedno zaostajajo velikih 20 točk.

Trener Guardiola je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Ederson, Joao Cancelo, Fernandinho, Nicolas Otamendi, Oleksandr Zinčenko, Bernardo Silva, Rodri, David Silva, Riyad Mahrez, Sergio Aguero, Phil Foden. City je že po prvih 45 minutah vodil s 3:0 po golih Phila Fodenain dveh Riyada Mahreza(enega je dosegel iz enajstmetrovke), v drugem delu pa je le še potrdil visoko zmago z dvema goloma. Drugega je vpisal Foden, enega pa je dodal še David Silva.