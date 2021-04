Manchester City poražen proti deseterici Leedsa

V 31. krogu Premier league je Leeds povedel v 42. minuti, gol je dosegel Stuart Dallas, samo tri minute zatem pa je ostal brez igralca. Branilec Liam Cooper je naredil prekršek nad Gabrielom Jesusom in sodnik je po ogledu VAR-a Cooperju pokazal rdeči karton.

City je uspel šele v 76. minuti, ko je bil uspešen Ferran Torres in kazalo je, da se bo tekma končala z remijem. V sodnikovem podaljšku je Dallas dosegel še en gol in prinesel Leedsu veliko zmago na Etihadu v 91. minuti. Za City, vodilno moštvo lige, pa je to veliko razočaranje, še posebej glede na razplet tekme in dejstvo, da so imeli igralca polovico tekme. City seveda ostaja na prvem mestu lestvice, zbrali so 74 točk, prvi zasledovalec Manchester United jih ima 60, a tudi dve odigrani tekmi manj.