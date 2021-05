Guardiola: Videli bomo, kaj bo to pomenilo za samozavest v finalu LP

Kako bo poraz proti Chelseaju na "generalki" pred finalom Lige prvakov vplival na nogometaše Manchester Cityja, bo pokazala tekma v Istanbulu 29. maja. Trener Londončanov Thomas Tuchel pravi, da so pokazali, da jih lahko premagajo, njegov tekmec Pep Guardiola pa pravi, da je še dovolj časa in da bo na odločilni tekmi LP drugače.

Nogometaši Manchester Cityja so v 35. krogu angleškega državnega prvenstva izgubili proti Chelseaju (1:2). Tekma je bila pomembna za obe ekipi, saj je bila to pravzaprav "generalka" pred finalom Lige prvakov, ki bo na sporedu konec maja v Turčiji, če ne bo spremembe. Za City je tekma imela še dodatno vrednost, saj bi z zmago lahko že "zakoličili" naslov prvaka. A se je za varovance trenerja Pepa Guardiole končalo z dvojnim "minusom". Ostali so brez točk, Chelsea, ki ga je trener Thomas Tuchel prerodil, pa si je nabral nekaj dodatne samozavesti pred finalom v Istanbulu (29. maj). To je potrdil tudi Tuchel po tekmi:"Vemo, da jih lahko premagamo, in to nam daje dodatno samozavest."Nemški trener v internem trenerskem dvoboju proti Guardioli v tej sezoni vodi z 2:0, Chelsea je bil boljši v polfinalu pokala FA (1:0) in, kot omenjeno, tudi v angleškem prvenstvu.

City tako čaka na potrditev naslova angleškega prvaka, saj je prvi zasledovalec, mestni tekmec United, po preobratu v nedeljo zmagal v Birminghamu (1:3) in ima še vedno (teoretične) možnosti, da ujame tekmeca. City je kljub porazu tik pred osvojitvijo sedmega naslova v zgodovini kluba, sicer petega v zadnjih desetih sezonah. Guardiola seveda ni bil srečen ob porazu, ni pa nezadovoljstva usmeril v napadalca Sergia Agüera, ki je zapravil enajstmetrovko za City (izvedel je panenko, a ni bil uspešen). "Poglejte, bilo je egoistično, ker je zgrešil. Če bi zadel, bi vsi govorili, kakšen genij je. To je realnost. Vedno govorim igralcem, naj se odločijo–panenka, levo, desno, karkoli že. Odločil se je in tako je v življenju. Sergio je senzibilen človek. Sprejel je odločitev in konec. Nihče ni jezen. Vsi smo razočarani, on pa najbolj," je povedal trener. Agüero se je po tekmi tudi javno opravičil z objavo na Twitterju, kjer je zapisal: "Opravičujem se soigralcem, navijačem, ker sem zgrešil enajstmetrovko. Bila je slaba odločitev in sprejemam odgovornost."

"Nismo zadovoljni, ker smo izgubili, želeli smo zaključiti prvenstvo, a ostati moramo zbrani. Bila je tesna tekma, v glavnem sem zadovoljen z našo igro. Bili smo v dobrem položaju, a oni so dosegli gol. Nogomet je nepredvidljiv in hitro nas čakajo naslednje tekme," je bil odločen Guardiola. "Videli bomo, kako bo ta poraz vplival na našo samozavest, vendar je do finala še dovolj časa. Liga prvakov je drugačno tekmovanje, analizirali bomo tekmo in odigrali po svoje. Ne glede na vse, je finale za nas uresničitev sanj. Chelsea je bil v finalu že nekajkrat, za nas pa je to prvič. Poskušali bomo pristopiti k tekmi na najboljši možni način, o tem ni dvoma. Tokrat lahko le čestitam Chelseaju za zmago. V mislih je sedaj za nas najprej Premier League, izkoristiti moramo eno od priložnosti na tekmah do konca. Najprej gremo v Newcastle, če ne uspe, nas čaka Brighton, in če tudi to ne uspe, na koncu še Everton. Po tem bomo razmišljali o Ligi prvakov," je po porazu še dejal španski strateg. Finale Lige prvakov je, kot omenjeno, načrtovan v Istanbulu 29. maja, prenos pa boste, z zanimivim studiem in gostoma, lahko spremljali na POP TV.