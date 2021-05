Guardiola: Dvignili bomo pokal in 10 tisoč navijačev bo slavilo z nami

Nogometaši bodo naslov lahko proslavili z navijači, saj bo na zadnji tekmi sezone, ko City gostil Everton, na tribunah lahko 10 tisoč navijačev. "Zaradi omejitev, ki jih je povzročil izbruh koronavirusa, smo bili brez naših navijačev vso sezono, razen tistih 2000, ki so navijali na Wembleyju, ko smo osvojili pokal. Tako pomembno je, da se jim zahvalimo. Vemo, da so z nami, kamor koli gremo in to nam je pomagalo skozi sezono. Dvignili bomo pokal in prihaja jih 10 tisoč, nogomet brez navijačev pač ni enak," se veseli trener Pep Guardiola navijaške podpore in slavja ob naslovu ob zaključku prvenstva.

Manchester Cityju ni bilo treba čakati na popravni "izpit" po porazu proti Chelseaju v prejšnjem krogu Premier League. Na pomoč jim je "priskočil" kar mestni tekmec United, ki je izgubil proti Leicestru, kar je pomenilo, da imajo "meščani" že neulovljivo točkovno prednost pred "rdečimi vragi". Na lestvici ima City 80 točk, 70 jih je zbral drugi United. City je sicer imel še tri tekme do konca prvenstva in možnost, da si sam zagotovi naslov, vendar bodo sedaj lahko do konca DP lahko igrali brez pritiska. Obenem pa se bodo lahko povsem osredotočili na finale Lige prvakov 29. maja, kjer jih čaka Chelsea.

Za nogometaše Cityja je to sedmi naslov angleškega prvaka in peti v Premier League, tako so se na petem mestu večne lestvice po osvojenih prvenstvenih lovorikah izenačili z Aston Villo. Naslov so "prevzeli" od nogometašev Liverpoola, ki so bili prvaki Premier League lani.

Za ideologa igre Cityja, prvega trenerja Guardiolo, je to tretji naslov državnega prvaka (2018, 2019, 2021), odkar je sedel na vročo klop Cityja na začetku sezone 2016/2017. "To je bil naslov prvaka in sezona kot nobena druga. Ta je bila najtežja od vseh, sezono si bomo zapomnili zaradi načina, na katerega smo zmagali. Tako sem ponosen, da sem vodja tukaj te skupine igralcev. Prišli smo skozi to sezono, z vsemi omejitvami in težavami, s katerimi smo se soočali,"je dejal trener v izjavi za uradno spletno stran kluba in se je zahvalil tudi vsem, ki delujejo v ozadju klubskega "ustroja".

"Na začetku vsake sezone je Premier League najpomembnejši naslov za nas. To je tisto, kjer moraš biti prisoten in konkurenčen vsake tri dni in igrati proti vsem tekmecem tako doma kot v gosteh. Samo najboljši iz tedna v teden lahko zmagajo v tem tekmovanju. To je izjemen uspeh. Bil sem v Španiji, bil sem v Nemčiji in lahko rečem, da je to daleč najtežja in najbolj zahtevna liga," je še dodal Guardiola, ki je bil uspešen tudi, ko je deloval pri Barceloni in münchenskemu Bayernu. Sedaj njega in igralce čaka še en pomemben "izpit" v zaključku sezone, ko se bodo trudili, da v klubsko vitrino pripeljejo še eno, izjemno prestižno lovoriko evropskega klubskega nogometa za zmago v Ligi prvakov.