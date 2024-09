Bo milanski Inter v ponovitvi finala 2023 še dražje prodal svojo kožo?

Pred nogometaši Manchester Cityja in milanskega Interja je že na uvodu v novo sezono elitne Lige prvakov 2024/25 ponovitev finalnega obračuna iz leta 2023. Kot sta pred nocojšnjo tekmo, ki jo bomo s predhodno bogatim studijskim delom v neposrednem prenosu pospremili na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej, dejala trener sinjemodrih Josep Guardiola in eden od nosilcev igre, sicer španski reprezentant, Rodri, čaka meščane izjemno zahtevna naloga.