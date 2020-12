Cityjeva Jesus in Walker odsotna vsaj tri tekme

"Štiri osebe so v osamitvi, skladno s protokoli angleške lige in britanske vlade," so zapisali v klubu. V skladu s protokoli morajo nogometaši, ki oddajo pozitiven vzorec, preživeti vsaj deset dni v osamitvi. Tako bo dvojec Manchester Cityja izpustil ligaške tekme z Newcastlom v soboto, Evertonom 28. decembra in derbi s Chelseajem 3. januarja.

Če bosta zatem oddala negativen vzorec, bi se lahko Jesus in Walker vrnila za polfinale ligaškega pokala proti mestnemu tekmecu Manchester Unitedu 6. januarja.