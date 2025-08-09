Svetli način
Nogomet

Cityjev Rodri še ne bo nared za začetek sezone

Manchester, 09. 08. 2025 16.08 | Posodobljeno pred 8 dnevi

S.V. , STA
Pri angleškem nogometnem prvoligašu, Manchester Cityju, na začetku sezone še ne bodo mogli računati na vezista Rodrija. Španski reprezentant je zaradi poškodbe kolenskih vezi izpustil večino prejšnje sezone, brez zadnjega dobitnika Zlate žoge pa City ni uspel ubraniti naslova v Premier ligi.

Španski vezist je bil skorajda celotno minulo sezono zunaj pogona zaradi poškodbe križnih vezi. 29-letni španski reprezentant, dobitnik Zlate žoge leta 2024, si je nato prejšnji mesec v porazu Cityja proti savdskemu Al Hilalu na svetovnem klubskem prvenstvu v Združenih državah Amerike poškodoval dimlje.

"Rodri okreva, vendar se je hudo poškodoval na zadnji tekmi proti Al Hilalu. Trenutno trenira in v zadnjih dveh ali treh dneh je boljši. Upajmo, da bo morda med reprezentančnim premorom, ki se bo začel septembra, resnično v formi. Upajmo, da bo na tekmah pred tem lahko igral nekaj minut, vendar je pomembno, da ga ne bodo bolele mišice, ker ne želimo, da bi se vrnil poškodovan. Poskušali bomo, da se temu izognemo, zadnja dva ali tri dni trenira z nami in to je dobro," je dejal trener Cityja Pep Guardiola.

Trenutno trenerji Cityja skrbijo tudi za Phila Fodna in Matea Kovačića, da se bosta vrnila v formo, oba igralca pa sta se pridružila Rodriju, ki bo izpustil pripravljalno tekmo na Siciliji. City se bo naslednji konec tedna v svoji uvodni tekmi Premier lige pomeril z Wolverhamptonom.

