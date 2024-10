Clattenburg angleškim sodnikom: Zgledujte se po Vinčiću

Nekdanji sodnik Mark Clattenburg, ki je odsodil skoraj 2000 tekem, tudi finala Lige prvakov in evropskega prvenstva leta 2016, je med prenosom tekme Arsenala in PSG-ja o Slavku Vinčiću dejal: "Ima spoštovanje igralcev, je izkušen. Mislim, da si ga lahko nocoj ogleda veliko sodnikov, ki sodijo v Premier ligi, da bi videli, kako lahko najdejo ravnovesje in se zgledujejo po njem. Ima avtoriteto, ima spoštovanje igralcev in če imaš to dvoje, ti to olajša delo na zelenici."