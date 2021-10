Claudio Ranieri bo novi trener Watforda

Watford je po sedmih krogih angleške Premier lige s sedmimi točkami na 15. mestu. V aktualni sezoni so sršeni zabeležili dve zmagi, en remi in tri poraze, zadnji pa je bil usoden za trenerski stolček 41-letnega Xisca Munoza . V uradni klubski izjavi so ob odpustitvi španskega stratega zapisali: "Uprava meni, da predstave na nogometnem igrišču kažejo negativen trend v času, ko bi morala kohezivnost ekipe vidno rasti."

Ranieri se tako že četrtič vrača na Otok v trenerski vlogi. Med letoma 2000 in 2004 je sedel na klopi Chelseaja, med letoma 2015 in 2017 na klopi Leicester Cityja, s katerim je presenetil nogometni svet in proti vsem pričakovanjem osvojil angleško Premier ligo, med novembrom 2018 in februarjem 2019 pa je štiri mesece preživel v vlogi glavnega trenerja Fulhama.