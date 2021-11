Človek, ki je poskrbel za nakupe Salaha, Van Dijka in Alissona, zapušča Liverpool

"Vedno sem načrtoval, da bom svoj čas v enem omejil na največ deset let, všeč mi je bilo delati tukaj, vendar verjamem, da so potrebne spremembe. Mislim, da je to dobro za delavca in delodajalca. V času, ko sem bil tukaj, smo spremenili veliko stvari, upam, da na bolje. Nekdo nov vedno prinese drugačno perspektivo, nove ideje," je – tako poroča francoska tiskovna agencija AFP – dejal Edwards, ki ga angleški mediji že povezujejo z novim bogatim angleškim klubom, Newcastlom.