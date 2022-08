Cluj v Mariboru ni navdušil, a doma je drugačna ekipa

Damir Krznar je na mariborski klopi doslej zbral dva remija. 0:0 proti Cluju in 2:2 proti Celju.

"To je tekma, ki pomeni Evropo ali ne. Maribor vedno cilja na evropske tekme, lepo bi bilo spet gostiti evropske klube v Mariboru. Naredili bomo vse, da nam uspe," je pred odhodom v Romunijo dejal strateg Maribora Damir Krznar in dodal, da pričakuje podobno tekmo, kot je bila prva, da pa morajo biti njegovi nogometaši pogumnejši, konkretnejši in iskati zadetek.

Da bo težko, je poudaril vezist Jan Repas, ki na prvi tekmi ni igral, zdaj pa se po kazni vrača v ekipo, v kateri pa še vedno ne bo poškodovanih Maxa Watsona, Aleksa Pihlerja, Ažbeta Juga, Danijela Šturma in tudi Martina Milca, a je slednji vseeno odpotoval s soigralci kot moralna podpora.

"Vemo, da nas čaka zelo težka tekma. Zavedamo se kakovosti Cluja. Graditi moramo na prvi tekmi in se truditi, da ne dobimo gola, v napadu pa si moramo pripraviti kako priložnost več," je povedal Repas in dodal: "Mislim, da si lahko z našo igro ustvarimo medprostore in te izkoristimo."