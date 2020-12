Columbus Crew drugič prvaki ZDA v nogometu

Lucas Zelarayan je zadel v 25. in 82. minuti in podal Derricku Etienneju iz Haitija (31.) ter tako svoji ekipi zagotovil drugi naslov prvaka po letu 2008. Seattle je bil v vlogi favorita, vendar mu ni uspelo, da bi še tretjič v zadnjih petih letih osvojil lovoriko. Uspešen je bil leta 2016 in 2019.