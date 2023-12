Columbus Crew prvak lige MLS

Za zmago Columbusa, ki je prednjačil večino dvoboja, sta zadela Cucho Hernandez v 33. minuti z enajstmetrovke in štiri minute pozneje še Yaw Yeboah . Edini gol za Los Angeles je v 74. minuti dosegel Denis Bouanga . To je tretji naslov Columbusa v četrtem nastopu v finalu lige. Pred tem je slavil v letih 2008 in 2020, izgubil pa leta 2015.

"Kot igralci in ljudje so zelo zrasli. Ko smo začeli, sem dejal, da je nemogoče zgolj mnenje, samo uživajte in rasli bomo. In to se je zgodilo. To je neverjetno. Igrali smo našo igro, zelo sem ponosen," je o svoji ekipi dejal Nancy. Ta je v svoji prvi sezoni pri Columbusu prišel do prve večje lovorike v karieri.