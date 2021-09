Coman teden dni po operaciji srca že na treningu

Nogometaša münchenskega Bayerna Kingsleyja Comana so zaradi srčne aritmije operirali prejšnji teden. Operacija je uspela, trener Bayerna Julian Nagelsmann pa je takrat pojasnil, "da je njegov srčni utrip imel rahlo motnjo, zaradi katere je imel včasih težave z dihanjem. Z EKG-jem smo ga nekaj časa spremljali, nato pa smo se odločili za operacijo."

Dobra novica je dejstvo, da se je 25-letni francoski reprezentant, ki je v nacionalnem dresu zbral 34 nastopov in dosegel pet golov, že v četrtek vrnil na trening Bayerna. To novico so sporočili na uradnem klubskem Twitterju.

"King (Coman) je spet v pogonu. Veseli smo, da je znova na igrišču," je dejal trener Nagelsmann. Coman še ne bo na voljo za današnjo tekmo Bayerna, ki se bo v gosteh pomeril z moštvom Greuther Fürtha. Bayern si po petih odigranih tekmah Bundeslige deli prvo mesto na lestvici z Wolfsburgom, obe moštvi sta zbrali po 13 točk (oboji so zbrali po štiri zmage in remi). Pri Bavarcih z goli blesti Robert Lewandowski, saj jih je v državnem prvenstvu dosegel že sedem. Bayern ima tudi lepo razliko v danih in prejetih golih (20:4), Wolfsburg pa je v tem elementu, posebej kar se tiče napada, precej skromnejši (7:2).