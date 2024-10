Velika gesta: Como bo navijače Napolija na povratni tekmi počastil s pivom

Navijači Napolija seveda ne slovijo kot najbolj miroljubni, prej nasprotno, tudi najzvestejši privrženci Coma pa so bili v preteklosti vpleteni v številne incidente. Tokrat pa se je med navijači obeh klubov očitno stkala posebna prijateljska vez. Že na stadionu med tekmo, še bolj pa na družbenih omrežjih po zadnjem sodniškem žvižgu, so s strani domačega občinstva deževale pohvale na račun predstave gostov.

To je bilo le nekaj od pohval, ki si jih je za pogumno igro od navijačev Napolija prislužila zasedba Cesca Fabregasa. Pri Comu so se na pohvale odzvali v gosposkem slogu. Oznanili so, da bodo na povratni tekmi, ki bo ob jezeru Como na sporedu februarja, vse navijače Napolija počastili z brezplačnim pivom.

"Radi bi izrazili iskreno zahvalo Napoliju in njegovim navijačem za prelep prikaz športnega duha po petkovi tekmi," so zapisali v objavi na družbenih omrežjih in dodal: "atmosfera na stadionu in reakcija obeh navijačev po tekmi je bila brez primere."