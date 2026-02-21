Como sredi Torina zadal nov udarec Juventusu

Zasedba Cesca Fabregasa je v Torino prispela z nekoliko skromnejšim nizom rezultatov. Doma so izgubili proti Fiorentini, v prestolnici mode pa so remizirali z Milanom.

Tudi Juventus trenutno ni v najboljši formi, v italijanskem pokalu je visoko izgubil proti Atalanti, nato v prvenstvu remiziral z Laziem in izgubil proti Interju, nazadnje pa so Bianconeri v play-offu Lige prvakov z 2:5 klonili proti Galatasarayu.