Como sredi Torina zadal nov udarec Juventusu

Zasedba Cesca Fabregasa je v Torino prispela z nekoliko skromnejšim nizom rezultatov. Doma so izgubili proti Fiorentini, v prestolnici mode pa so remizirali z Milanom.
Tudi Juventus trenutno ni v najboljši formi, v italijanskem pokalu je visoko izgubil proti Atalanti, nato v prvenstvu remiziral z Laziem in izgubil proti Interju, nazadnje pa so Bianconeri v play-offu Lige prvakov z 2:5 klonili proti Galatasarayu.
Dober začetek gostov je v 11. minuti s strelom z roba kazenskega prostora kronal Mergim Vojvoda in Como popeljal v vodstvo. Izvrstna priložnost za izenačenje se je po natančni podaji Lloyda Kellyja ponudila Loisu Opendi, ki pa je ni znal izkoristiti. Na drugi strani pa je bil premalo natančen tudi Lucas Da Cunha, ki je zadel okvir vrat.
Como je nato v drugem polčasu svojo prednost že hitro podvojil. V 61. minuti je protinapad uspešno zaključil Maxence Caqueret. Še najbolj sta se znižanju izida približala Teun Koopmeiners, ki je zatresel okvir vrat, in Vasilije Adžić, ki je ogrel vratarja Coma Jeana Buteza. Gostje pa so svojo prednost suvereno zadržali vse do konca in slavili z 2:0.
