Nogomet

Como sredi Torina zadal nov udarec Juventusu

Torino, 21. 02. 2026 17.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Juventus - Como

Nogometaši Juventusa so v 26. krogu italijanskega prvenstva doma z 0:2 klonili proti Comu. Stara dama ostaja na petem mestu prvenstvene lestvice, šesti Como pa se ji je sedaj približal na le točko zaostanka. Na vrhu lestvice kraljuje Inter, ki bi lahko zvečer prednost pred drugouvrščenim mestnim tekmecem Milanom povišal že na deset točk.

Juventus - Como
Juventus - Como
FOTO: Profimedia

Zasedba Cesca Fabregasa je v Torino prispela z nekoliko skromnejšim nizom rezultatov. Doma so izgubili proti Fiorentini, v prestolnici mode pa so remizirali z Milanom.

Tudi Juventus trenutno ni v najboljši formi, v italijanskem pokalu je visoko izgubil proti Atalanti, nato v prvenstvu remiziral z Laziem in izgubil proti Interju, nazadnje pa so Bianconeri v play-offu Lige prvakov z 2:5 klonili proti Galatasarayu.

Preberi še Juventus osramočen v Istanbulu, PSG do velikega preobrata

Dober začetek gostov je v 11. minuti s strelom z roba kazenskega prostora kronal Mergim Vojvoda in Como popeljal v vodstvo. Izvrstna priložnost za izenačenje se je po natančni podaji Lloyda Kellyja ponudila Loisu Opendi, ki pa je ni znal izkoristiti. Na drugi strani pa je bil premalo natančen tudi Lucas Da Cunha, ki je zadel okvir vrat.

Como je nato v drugem polčasu svojo prednost že hitro podvojil. V 61. minuti je protinapad uspešno zaključil Maxence Caqueret. Še najbolj sta se znižanju izida približala Teun Koopmeiners, ki je zatresel okvir vrat, in Vasilije Adžić, ki je ogrel vratarja Coma Jeana Buteza. Gostje pa so svojo prednost suvereno zadržali vse do konca in slavili z 2:0.

Juventus - Como
Juventus - Como
FOTO: Profimedia
nogomet serie a juventus como inter

Vodilni Bayern slavil proti Eintrachtu Alberta Riere

