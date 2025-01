Conceicao po prvi lovoriki na klopi Milana: Ekipa ima karakter

V Milanu trenutno verjetno ni srečnejšega človeka, kot je Sergio Conceicao. 50-letni portugalski strateg je pred komaj dobrim tednom dni sedel na trenerski stolček AC Milana in se po zmagah proti največjima rivalom Juventusu in Interju že razveselil prve lovorike z Rossoneri. A sedaj ga čaka težje delo, Milan dvigniti po lestvici domačega prvenstva.

Sergio Conceicao je z zmago proti mestnemu tekmecu Interju končal sanjski uvodni teden na klopi Milana. Rdeče-črni so po preobratu v polfinalu italijanskega superpokala proti Juventusu, pripravili preobrat tudi v finalu proti Interju in osmič v zgodovini osvojili to lovoriko.

Nogometaši Milana po zmagi v italijanskem superpokalu FOTO: Profimedia icon-expand

Portugalski strateg je imel pri slavju Milana ključno vlogo, saj je moral na obeh tekmah s ključnimi spremembami poskrbeti za spremembo poteka igre. "Ekipa ima karakter, zato nam je na koncu uspelo zmagati proti dvema velikima ekipama. Ob polčasu mora trener spremeniti določene stvari, zato me plačujejo," je bil po tekmi skromen Conceicao, ki ni skrival zadovoljstva nad odzivom ekipe na menjavo trenerja sredi sezone: "Vse zasluge so njihove, saj so absorbirali moje napotke. Čaka nas še veliko dela, a s ponižnostjo nam lahko uspe tako v Ligi prvakov kot v prvenstvu."

Conceicao in trenerski štab Milana FOTO: Profimedia icon-expand

Za povrh vsega se je Portugalec v zadnjem tednu boril še z vročino, po superpokalu pa še s poškodbo, ki mu jo je zadal kar njegov igralec Emerson Royal: "Štart Emersona nad menoj je bil za rdeč karton," se je po tekmi pošalil Conceicao in dodal: "Zelo sem vesel za igralce, saj ni bilo lahko, imeli smo malo časa, da bi delali na podrobnostih, ki so zame zelo pomembne."

Conceicau so morali po slavju tudi sanirati poškodbo, ki mu jo je zadal Emerson Royal. FOTO: Profimedia icon-expand

Da je bila 'poškodba' hitro pozabljena je bilo razvidno tudi s posnetkov slavja po zmagi v finalu superpokala. "Po koncu tekme so mi igralci takoj rekli, da moram prižgati cigaro. Vedeli so, da je to moj obred, ko dvignem naslov," je na novinarski konferenci po tekmi priznal Conceicao in dodal: "To je moj trinajsti naslov kot trener; vesel sem in zame je imela ta cigara poseben okus."

Šele sedaj pa se za Conceicaa in njegov trenerski štab začne resno delo, saj Milan v italijanski Serie A po 17 odigranih tekmah in 27 zbranih točkah zaseda šele osmo mesto.