Conmebol brez posluha za težave River Plata, ki ostaja brez vratarja

River Plate je v izjavi za javnost zapisal, da je Južnoameriško nogometno konfederacijo (Conmebol) prosil za izjemo, da bi lahko trener Marcelo Gallardoza dvoboj z Independientejem iz Santa Feja računal na vratarja Lea Diazain Agustina Gomeza. Conmebol je prošnjo zavrnil, potem ko so pri River Platu zaradi izbruha okužb z novim koronavirusom ostali brez kar 20 nogometašev, med katerimi so tudi vsi štirje za pokal Libertadores registrirani vratarji.

Argentinski velikan se v skupinskem delu letošnje južnoameriške različice Lige prvakov še vedno bori za napredovanje in je na drugem mestu s šestimi osvojenimi točkami po štirih odigranih tekmah. Gallardo bo lahko za prihajajoči dvoboj morda lahko računal zgolj na deset nogometašev, torej bi moral River tekmo začeti z igralcem manj in v vrata postaviti nekoga, ki po "poklicu" sploh ni vratar. Enzo Perez in Javier Pinola imata težave s poškodbo in Gallardo je namignil, da bi morda lahko stisnila zobe, kar v vsakem primeru pomeni, da bo imel strateg buenosaireškega kluba na voljo največ eno menjavo.

'Covid imamo za resno poškodbo'

O zavrnitvi predloga s strani Conmebola je spregovoril predsednik kluba Rodolfo D'Onofrio, ki je dejal: "Presenečeni smo, saj si nismo mislili, da bi lahko Conmebol sprejel takšno odločitev. Predstavili in razjasnili smo, zakaj menimo, da bi lahko uporabili nadomestnega vratarja v katerem koli trenutku tekmovanja. Zapisali smo, da gre za resno poškodbo, covid namreč imamo za resno poškodbo."

Diaz je sicer član Riverjevega mladinskega pogona, je pa že igral na nedeljski tekmi z velikimi tekmeci Boca Juniorsi, a je šlo takrat za tekmo državnega prvenstva, ki jo je po enajstmetrovkah dobila Boca (1:1 in 4:2). V Argentini so sicer v torek zabeležili rekordno število smrti v enem dnevu (745), medtem ko se v tej južnoameriški državi neuspešno spopadajo z zajezitvijo najnovejšega vala okužb. Predsednik Alberto Fernandez je kljub temu izrazil pripravljenost, da bi Argentina sama gostila letošnje celinsko prvenstvo, pokal Amerike, ki bi ga sicer morala prirediti skupaj s Kolumbijo, kjer pa se že vse od aprila spopadajo s hudimi nemiri. Argentina in Kolumbija bi si sicer kot prvi v zgodovini razdelili največje reprezentančno tekmovanje v Južni Ameriki, ki bi se moralo začeti 13. junija.