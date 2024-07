Conmebol za kaos na finalu Cope obtožuje ameriške prireditelje

Finale med Argentino in Kolumbijo se je v nedeljo začel s skoraj poldrugo uro zamude. Povzročili so jo navijači brez vstopnic, ki so se skušali prebiti na stadion Hard Rock, kjer sicer običajno domuje ekipa lige NFL Miami Dolphins. Vse skupaj je vodilo v nerede in kaos, ki so močno zasenčili športno dogajanje.

Conmebol, krovna južnoameriška nogometna zveza, je za neprijetne dogodke okrivila tamkajšnje prireditelje. Pojasnili so, da so Američane opozorili na možnost takšnega dogajanja, vendar ti niso ustrezno ukrepali in niso zagotovili dovolj varnostnikov in drugega osebja. Poleg tega so zavrnili predlog, da bi pred stadionom postavili dodatne nadzorne točke in že tam ustavili tiste, ki niso imeli vstopnic.