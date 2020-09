Conte hvalil napad, a mu težave povzročata obramba in Eriksenova forma

Lautaro Martinez in Danilo D'ambrosio proslavljata četrti gol Interja proti Fiorentini.

Za Slovaka se zanima Tottenham, česar ni zanikal Interjev športni direktor Piero Ausilio , a je obenem dejal tudi, da ga v klubu ne nameravajo prodati: "Imeli smo sestanek s Tottenhamom. To drži. A Škriniarja ne želimo prodati. Pod nobenim pogojem. Ta prestopni rok nas je že zapustil Diego Godin , odhoda dveh branilcev pa si nikakor ne smemo privoščiti."

Italijanski strateg je v začetno enajsterico uvrstil zgolj enega klasičnega centralnega branilca Alessandra Bastonija , medtem ko je poziciji na levi oziroma desni strani obrambe v sistemu 3-5-2 zavzel že omenjeni par, ki je bistveno bolj vajen igranja na bočnih položajih. To je obenem pomenilo, da je srečanje le s klopi spremljal Milan Škriniar , ki se ga že nekaj časa povezuje z odhodom iz Milana.

Inter je na Giuseppe Meazzi vse do 87. minute celo zaostajal, a sta pozna zadetka Romeluja Lukakuja in Danila D'Ambrosia poskrbela, da so vse tri točke ostale doma. "Dosegli smo štiri zadetke in si ustvarili še številne druge priložnosti, kar me veseli. Napadali smo v velikem številu, istočasno pa smo bili premalo osredotočeni na branjenje protinapadov," je po tekmi razlagal Antonio Conte , ki si bo v svoji drugi sezoni na klopi Interja nadejal še izboljšati lansko drugo mesto, ko je naslov prvaka devetič zapored slavil Juventus.

Chelseajev Kante in kaj storiti z Eriksenom?

Po drugi strani naj bi si Conte želel pripeljati vezistaN’Goloja Kanteja, so v zadnjih dneh poročali italijanski mediji, a je Ausilio tudi to zanikal. "Kante je pomemben nogometaš Chelseaja, mi pa imamo v sredini osem nogometašev, ki lahko igrajo v prvi postavi," je za DAZNše povedal 45-letnik.

Conteja na klopi Interja, vsaj po videnem na prvi tekmi nove sezone, čaka še veliko dela. Poleg luknjaste obrambe, ki je gostom iz Firenc dovolila tri na videz lahke zadetke, lahko tabor Milančanov skrbi forma Christiana Eriksena. Danec je srečanje sicer začel v prvi postavi, a zdi se, da na Apeninskem polotoku nikakor ne najde svojega mesta pod soncem.

Po novi bledi predstavi, ki jih od januarskega prihoda iz Tottenhama ni bilo malo, je igrišče zapustil v 65. minuti, ko ga je nadomestil Stefano Sensi. "Z njim ravnam tako kot z ostalimi. Mislim, da je močno izboljšal svojo agresivnost, odkar je prišel z Otoka. Ima veliko kakovosti, ki jih skušamo karseda dobro izkoristiti. Včasih to uspe, včasih ne. Pomembno je, da zaupamo vanj in smo potrpežljivi. Odigral je dobro tekmo," je zaključil Conte.

Trije debitanti in dva povratnika

Poleg že omenjenega Kolarova sta na uradni tekmi za Inter debitirala šeAchraf Hakimi inArturo Vidal, ki sta vstopila v drugem polčasu. Conte je obenem nazaj pozdravil povratnika s posojIvana Perišića, hrvaški krilni nogometaš je začel od prve minute, in Radjo Nainggolana, ki se je vrnil iz Cagliarija, a še ni povsem jasno, ali bo kariero res nadaljeval pri Interju.