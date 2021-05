Conte: Interju smo v dveh letih vrnili verodostojnost

Inter je prvak postal že prejšnji konec tedna po remiju Atalante s Sassuolom, tako da je bil sobotni obračun za Milančane prvi v novi vlogi prvakov. Za nameček so črno-modri proti Sampdorii, ki so jo zanesljivo ugnali s 5:1, zabeležili rekordno 14. zaporedno domačo zmago v prvenstvu."Ta uspeh mi predstavlja izjemno zadoščenje. Pa tudi vsem nogometašem, ki so prispevali k temu. Inter 11 let ni bil prvak, zato imamo vse razloge za proslavljanje," je med veseljem na sredini igrišča po koncu tekme razlagalAntonio Conte.

Nekdanji strateg Juventusa – po Giovanniju Trapattoniju je postal šele drugi, ki je naslov v Serie A osvojil tako s staro damo kot Nerazzurri – je bil po polovici sezone, ko se Inter ni uvrstil v osmino finala Lige prvakov, na udaru številnih kritikov. A jim je v drugem delu zaprl usta. Samir Handanović in soigralci so nizali fantastične predstave in na koncu zasluženo prišli do naslova. "Navijači so predolgo čakali na ta trenutek. Veseli smo, da smo jim lahko podarili trenutke veselja. Skušali bomo nadaljevati z izjemnimi predstavami, na zadnjih 19 tekmah smo 16-krat slavili in trikrat remizirali. To je neverjetno," se je smejalo Conteju.

51-letnik ima pogodbo z Interjem sklenjeno do konca prihodnje sezone, a se pojavlja kar nekaj ugibanj, da bi se utegnil zmagoslavno posloviti že po letošnji, česar pa ni želel posebej pojasnjevati: "Tukaj sem, da govorim o sedanjosti, ne prihodnosti. Vemo, kako trdo smo garali, koliko smo pretrpeli, zato si zaslužimo, da uživamo te trenutke. V zadnjih dveh letih smo klubu, ekipi in navijačem vrnili verodostojnost."