Conte: Na dveh tekmah proti Realu smo mu ponudili občutno preveč

Da se razlike v kakovosti med moštvi na najvišji ravni nemalokrat skrivajo v podrobnostih, je po še drugem porazu proti madridskemu Realu v skupinskem delu Lige prvakov poudaril strateg milanskega Interja Antonio Conte.



"Igralce sem opozoril, da ne smejo pasti pod vpliv zunanjih dejavnikov. Naš pristop mora temeljiti na ponižnosti in zavedanju trenutne kakovosti moštva. Dobro ste videli, da smo po napaki v obrambi in zgodnjem zaostanku potrebovali ogromno časa, da smo se pobrali. Nato je prišel še rdeči karton Artura Vidala in tu je bila tekma več ali manj odločena. Tako kakovostni rivali, kot je denimo Real, znajo kaznovati sleherno napako tekmeca. Ta zasedba že tako dolgo nastopa skupaj, da lahko igrajo miže. Mi pa smo se še enkrat več prepričali, da nas do njihove ravni čaka še ogromno trdega dela," je objektivno oceno srečanja na San Siru podal temperamentni Conte in dodal:

"Ko tako kakovostnemu nasprotniku ponudiš občutno preveč, kot si smeš dopustiti, potem je poraz neizbežna posledica. Biti kompetitiven in ob tem še zmagovati v Ligi prvakov ni lahka naloga. Poglejte, po štirih tekmah v skupini zasedamo zadnje mesto z dvema točkama. Lahko in morali bi jih imeti več, a tak je pač nogomet. Tisti, ki so po žrebu skupin menili, da bomo ob madridskem Realu gladko napredovali v izločilne boje, so se močno ušteli. Sam sem vedel, kakšni tekmeci nas čakajo. Borussia Mönchengladbach igra sodoben in za oko privlačen nogomet, Real je pač Real, medtem ko je Šahtar iz Donjecka že vrsto let v vrhu ukrajinskega nogometa, obenem pa so konkurenčni tudi v Evropi. Torej, čakata nas še dve tekmi, lahko se zgodi prav vse, a realnost je v tem trenutku drugačna."