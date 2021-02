Conte hvali Lukakuja in ekipo: Dolgo časa smo lovili ta cilj

Lautaro Martinez, strelec gola Interja za končnih 3:1, je po tekmi priznal, da včasih kar težko dohaja Lukakuja. Ta se je izkazal z izjemnim prodorom in podajo do Argentinca, ki je moral v 64. minuti le še zadeti v prazno mrežo. "Romelu tako trdo dela za ekipo, včasih pa moram z vtekanji začeti hitreje, da mu lahko ob teh protinapadih sledim," je za Sky Sport Italia dejal Martinez. "Bil sem malce utrujen, a na treningih sem opravil delo za regeneracijo, zdaj pa čutim, da sem pripravljen, kadarkoli me trener pač želi uporabiti. Zelo smo veseli, da smo pred vsemi, za to smo delali. Kot je rekel trener, mora biti to šele začetek, moramo zadržati prvo mesto," je še dodal argentinski reprezentant.

Antonio Conteje po zmagi nad Laziem pohvalil nasprotno moštvo in trenerja Rimljanov Simoneja Inzaghija, nato pa se lotil pohval lastnih varovancev. Za dolgo časa nedorečenega danskega vezista Christiana Eriksena, ki si je odkrito želel zapustiti Milano po neuspešnih prvih mesecih po prihodu iz vrst londonskega Tottenhama, je izkušeni italijanski trenerski lisjak očitno le našel mesto v svoji ekipi, medtem ko je po zmagi nad Laziem navdušen ugotavljal, da se je taktično izvrstno preobrazil tudi krilni napadalec Ivan Perišić.

Vse je bilo na stadionu Giuseppeja Meazze v nedeljo seveda v znamenju dejstva, da je Inter na vrhu lestvice po večtedenskem lovu le uspel uloviti in tudi prehiteti mestnega rivala AC Milan. Podvig je toliko večji, ker črno-modri na vrhu lestvice Serie A v drugi polovici sezone niso bili vse od zgodovinske sezone 2009/10, ko so pod taktirko Portugalca Joseja Mourinhaproslavljali celo trojno krono.

To ni ciljna črta, temveč začetna točka

"Dolgo časa smo lovili ta cilj, priti na vrh lestvice, to pa nam je danes uspelo na tekmi z zelo močnim moštvom. Čestitam Laziu in Simoneju Inzaghiju, saj so čvrsti, organizirani in imajo veliko kakovosti,"je za Sky Sport Italiadejal Conte, ki je po serijskem osvajanju scudettov na klopi Juventusa državni naslov osvojil tudi na Otoku kot trener Chelseaja, po povratku v domovino pa zdaj lovi nov uspeh še na klopi Interja.

"Vesel sem za fante, neizbežno je, da je to za nas začetna točka in ne ciljna črta. Vemo, da je naslednja tekma derbi z Milanom, to, da gremo vanj s prednostjo, je seveda veliko bolje. To bo fascinantna tekma med ekipama z močnimi ambicijami,"je nadaljeval Conte.

Napadalec Romelu Lukaku je proti Laziu dosegel dva gola, najprej je mrežo Rimljanov zatresel v prvem polčasu, ko je v 22. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko. Nato je zadel še v zaključku prvega polčasa, ko je imel zaradi odboja žoge od enega izmed nasprotnikov tudi veliko sreče, saj je bil v globokem prepovedanem položaju, a je osamljen v kazenskem prostoru zadel in tudi po ogledu VAR-posnetkov je zadetek obveljal. Belgijec je nato zablestel še z izjemnim prodorom in podajo Lautaru Martinezu v drugem polčasu, le nekaj sekund za tem, ko je Sergej Milinković-Savićs prostega strela znižal izid in premagal Samirja Handanovića.

'Cilj je le en ‒ narediti Inter ponosen'

"Romelu in vsa ekipa se je izvrstno odzvala. Lautaro je opravil res dobro delo kot tudi Ivan Perišić, Marcelo Brozović, branilci. Vsi so stopili v ospredje,"je kar vrelo iz Conteja."Nekateri so začeli govoriti o Lukakuju po tekmi italijanskega pokala in nekaj povprečnih predstavah, češ da ima nekaj psiholoških težav zaradi tega, a so trenutki, ko pač nisi stoodstoten. Nocoj se je vrnil v najboljši formi, takšnega Romeluja pa potrebujemo. To odločnost in strast potrebujemo od vseh v ekipi. Christian Eriksen je začel razumevati, kaj si želimo od njega, mislim pa, da to, da je igral minuli teden in tudi nocoj, kaže na to, da res raste. To je pot, vsi se morajo počutiti kot glavni akterji, da lahko računamo na vse. Vemo, da je cilj le en, to pa je, da naredimo Inter ponosen."

Conte je nato podrobneje spregovoril o svoji postavitvi (3-5-2), s katero sta imela tako Eriksen kot Perišić v zadnjih mesecih precej težav. A s trdim delom in potrpežljivostjo, Conte je pozimi hitro dejal, da v prestopnem roku ne želi izgubiti Eriksena, so se reči obrnile na bolje.

Eriksen in Perišić razširila nabor igralcev, na katere lahko Inter računa

"Mislim, da je imel Christian nekaj težav s prilagajanjem, z razumevanjem italijanskega nogometa, ki je taktično zelo naporen, če ga primerjamo s Premier League. Zdaj tudi vlada veliko večja intenzivnost kot v prejšnjih letih," je opazil Conte. "Začel je prihajati v tiste situacije, na vsak način smo se trudili, da bi se ustalil, spremenili smo tudi taktični sistem. Mislim, da je zdaj šel naproti, začel je tudi razumevati italijanščino, kar je prav tako pomemben razvoj. Razumeva, kaj potrebujemo. Eriksen je bil zelo osredotočen v trenutkih branjenja kot tudi v trenutkih napadanja. Po delu v fitnesu ima zdaj drugačen oprijem in moč v nogi. Za nas predstavlja dodatno možnost in zdaj se veliko lažje zanesem nanj,"je še dejal Conte.

"Perišić? Tako kot Eriksena smo morali dati čas Perišiću, delali smo na tej vlogi. Je krilni napadalec v postavitvi 4-3-3 ali 4-2-3-1. Delali smo z njim na treningih in zdaj lahko veliko bolje igra v obeh fazah, v obrambi in napadu. Vemo, da zna napadati, toda branjenje je nova razvita vrlina, nocoj je igral brez napak. Perišić je igralec, ki se je vrnil k Interju, mi pa smo morali igrati s tistim, kar imamo na voljo, zato je trajalo malce dlje, a zdaj žanjemo sadove. To je pomembno, saj z Eriksenom in Perišićem širimo skupino igralcev, ki nam je na voljo in na katere lahko računamo."