Conte o sporu Lukakuja in Brozovića: To je normalno, dogajalo se je tudi meni

Nogometaši Interja so hitro pozabili na spodrsljaj s Slavio iz Prage. V soboto zvečer so na San Siru ugnali ogorčenega mestnega tekmeca in tako po štirih tekmah v italijanskem prvenstvu ostajajo s stoodstotnim izkupičkom. TrenerAntonio Conteje bil po tekmi pričakovano prešerne volje, zmotilo ga ni niti vprašanje o nedavnem sporu med Romelujem Lukakujem in Marcelom Brozovićem. Belgijsko-hrvaški dvojec naj bi si po že omenjenem remiju v Ligi prvakov izmenjal kar nekaj ostrih besed, nekateri mediji pa poročajo celo, da je prišlo do fizičnega obračunavanja. Izkušeni Conte pa je po zmagoslavju na derbiju novinarjem zatrdil, da se ni zgodilo nič posebnega: "Tudi njima teče kri po žilah, takšne stvari se pač dogajajo. Tudi meni so se, zato ju popolnoma razumem."

V središču žarometov na San Siru je bil znova prav belgijski napadalec, ki je z drugim zadetkom na tekmi zapečatil usodo Milana. 50-letni strateg je svojemu varovancu po novem golu namenil nekaj izbranih besed: "Govoril sem vam, kaj vse lahko Lukaku doprinese ekipi. Ima 26 let in sem je prišel zahvaljujoč svojemu razkošnemu talentu. Če bomo z njim pravilno ravnali, bo postal eden najpomembnejših Interjevih členov. Poleg njega je tu še 22-letni Lautaro Martinez, ki ima prav tako ogromen potencial. Želim si, da jima bom pri napredku čim bolj pomagal, saj so pred njima velike stvari."

26-letni nekdanji član Manchester Uniteda je na Apeninskem polotoku znova našel staro formo. V štirih nastopih v italijanskem prvenstvu je doslej zabil tri zadetke na treh različnih srečanjih. Za primerjavo, v lanski sezoni je v angleškem državnem prvenstvu na 32 tekmah dosegel le 12 zadetkov.