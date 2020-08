Conte ostaja trener Interja

"Vodstvo kluba in Antonio Conte sta imela konstruktiven razgovor o nadaljevanju dela in strategiji. Postavljeni so temelji, da projekt nadaljujemo skupaj, postavljeni so dobri temelji,"so zapisali pri Interju, ki je konec prejšnjega tedna izgubil v finalu evropske lige proti Sevilli, italijansko prvenstvo pa končal na drugem mestu.