Conte po enajstih letih prinesel naslov Interju, sedaj se poslavlja

Končalo se je, kot si ni predstavljal noben navijač nerazzurrov: Inter inAntonio Conte se bosta ločila, so med drugim zapisali pri milanskem športnem časnikuGazzetta Dello Sport. Razlog za Contejev odhod iz Interja naj bi bila odločitev uprave, da prekine dosedanji načrt razvoja ekipe, ki ga je trenerju predstavila leta 2019. Poleg tega je uprava, kot poročaSTA, za naslednjo sezono načrtovala dobiček 100 milijonov evrov in zmanjšanje plač igralcev za 15 do 20 odstotkov.