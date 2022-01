Conte ponavlja: Imamo veliko prostora za izboljšanje, čaka nas veliko dela

Spursi so na Stamford Bridgeu proti Chelseaju izgubili z 2:0 zahvaljujoč zgodnjemu zadetku Kaija Havertza ter avtogola Bena Daviesa . Toda videti je bilo, da jih je Contejev nekdanji klub povsem nadigral. Italijan je prepričan, da je ravno včerajšnja predstava na zelenici dober pokazatelj, kako daleč je njegov klub za londonskimi tekmeci. "Potrebno je potrpljenje, tudi sam moram biti potrpežljiv. Če primerjaš obe ekipi, ni primerjave. Ker nas čaka veliko dela, je težko opredeliti, kaj je treba najprej izboljšati, kajti veliko je situacij, ki potrebujejo spremembo," je dejal. "Potrebujemo čas in potrpežljivost. Vsi morajo razumeti, da je nivo Tottenhama v zadnjih letih zelo padel in zdaj se moramo boriti za zmago na vsaki tekmi." Conte naj bi se o januarskih načrtih kluba že pogovarjal s predsednikom Danielom Levyjem , vendar je mnenja, da je velike spremembe nemogoče zagotoviti v enem ali dveh prestopnih rokih.

"Moramo biti skromni, razumeti trenutno situacijo in nadaljevati z delom, da se izboljšamo, da se izboljšajo naši igralci, potem bomo videli," je še dejal za Sky Sport. Januarja zagotovo ne bo lahko, toda najpomembneje je, da se čimprej osredotočimo na izboljšave. "Rezultati v ligi so bili dobri, prišli smo do polfinala, pokala – za klub je to v tem trenutku dober izplen. Do svojih igralcev sem vedno zelo iskren. Rad govorim resnico, ker z dobro lažjo ne prideš nikamor. Pokazali so, da so zares dobra ekipa (Chelsea op. p.), veliko boljša od nas."