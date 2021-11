Conte pohvalil Šimundžo in zagotovil, da bodo Muro vzeli zelo resno

Prekaljeni strokovnjak, ki je bil prvak tako v Premier League kot v Serie A, se zaveda, da bo srečanje za Muro prav posebnega pomena. "Igrati proti Tottenhamu bo zanje nekaj posebnega. Tega se dobro zavedamo in vemo, da bomo morali biti pripravljeni na boj, obenem pa bomo skušali igrati nogomet, zadeti in zmagati," je še povedal Conte, ki je večkrat ponovil, kako pomembna bi bila ta zmaga za njegove varovance.

"Mura je dobra ekipa, zato bomo morali biti pozorni. So dobro organizirani, po navadi igrajo v sistemu 3-4-3, imajo tudi dobrega trenerja. Zato še enkrat ponavljam: tekmo bomo morali vzetI zelo resno. Potrebno bo imeti pravo miselnost, če se domov želimo vrniti s tremi točkami," je Conte pohvalil Muraše in popihal tudi na dušo Anteja Šimundže .

Prav tako bodo manjkali še Cristian Romero , Giovani Lo Celso in Dane Scarlett . Vsi so poškodovani. Ali bosta zaigrala prva zvezdnika kluba Harry Kane in Heung-min Son , še ni jasno.

Spurse v bližajočem se prazničnem obdobju čaka sila natrpan ritem. To bo zanje druga od 13 tekem v 40 dneh, zato je Conte že potrdil, da bo v začetni enajsterici opravil nekaj sprememb. Začel bo tudi Ryan Sessegnon , ki je v Premier League v tej sezoni zbral le 11 minut in se po dolgotrajni poškodbi počasi vrača v tekmovalni ritem.

Kako je bilo na prvi tekmi?

Tottenham in Mura sta se pred tem že merila v Londonu, ko je v drugem krogu Tottenham slavil s 5:1. A rezultat po mnenju mnogih ni odražal realnega stanja na igrišču. Potem ko so domači že v osmi minuti vodili z 2:0, zadela sta Dele Alli in Giovanni Lo Celso, so se Muraši do konca prvega dela prebudili in zaigrali bistveno boljše, pa čeprav jim do zadetka ni uspelo priti.

Je pa to na začetku nadaljevanja uspelo Žigi Kousu, ki je s kakšnih 20 metrov sprožil izjemen volej, pri katerem je bil vratar Tottenhama Pierluigi Gollini brez moči. Slovenski predstavniki so na krilih znižanja zaigrali še podjetneje in imeli nekaj zrelih situacij, iz katerih bi lahko iztržili več, a jim to ni uspelo. Nato pa se je Espirito Santo, ki je bil takrat še trener Tottenhama, odločil, da v igro pošlje tako Kana kot Sona. In prav angleški napadalec je bil tisti, ki je dokončno odločil srečanje, saj mu je med 68. in 87. minuto uspel klasični hat-trick.