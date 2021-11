Conte: Stavim na dober in atraktiven nogomet za naše navijače

Antonio Conte je nazadnje vodil zasedbo Interja in jo popeljal do naslova prvaka v Serie A, s čimer je zrušil dolgoletno prevlado Juventusa na italijanskih tleh. A kljub velikemu uspehu zaradi nesoglasij pri nakupih ni prišlo do podaljšanja pogodbe z milanskim velikanom. Ko so pri Tottenhamu odstavili Nuna Espirita Santa, ki se v pičlih štirih mesecih delovanja v Tottenhamu ni proslavil, je hitro prišlo do dogovora z londonskim premierligašem. "Tottenham je pomemben klub v Angliji in pomemben klub v svetu. Stadion in trening center sta čudovita. To je izjemna priložnost in v čast mi je, da sem postal trener Tottenhama," je poudaril Conte. "Mislim, da si navijači zaslužijo konkurenčno ekipo, ki bo imela željo po borbi. Naredil bom vse, da si priborim njihovo zaupanje," je dodal prekaljeni trenerski maček z Apeninskega polotoka. Tega bo pot v vlogi glavnega trenerja londonskega kluba kmalu zanesla tudi v Slovenijo, saj bo Tottenham 25. novembra gostoval v Ljudskem vrtu pri Muri, in sicer v sklopu petega kroga skupinskega dela Konferenčne lige.