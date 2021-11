Conte uradno na klopi Tottenhama, zahteva pa številne okrepitve

Italijanski nogometni strokovnjak Antonio Conte je tudi uradno postal trener angleškega prvoligaša Tottenhama. Nekdanji italijanski selektor in trener Arezza, Barija, Atalante, Siene, Juventusa, Chelseaja in Interja je z Londončani podpisal pogodbo do junija 2023, z možnostjo podaljšanja, so potrdili v klubu.

Antonio Conte, ki so ga nekateri poznavalci na Tottenhamovo klop pospremili z odobravanjem, saj naj bi mu bila ekipa po godu za sistem 3-5-2, bo po poročanju Gazzette dello Sport zaslužil približno 18 milijonov evrov, torej bo tako na mesec prejemal približno milijon evrov. Italijan naj bi dobil še zajetno vsoto za okrepitve, med drugim si po poročanju otoških medijev želi pripeljati trojico iz Interja, s katerim je osvojil naslov italijanskega prvaka. Na seznamu želja so namreč branilca Stefan de Vrij in Alessandro Bastoni ter vezist Marcelo Brozović. Omenja se tudi možnost, da bi pripeljal Francka Kessieja, ki mu pogodba z Milanom poteče konec sezone. Kot pri vsakem večjem klubu je na nakupovalnem seznamu tudi srbski napadalec Fiorentine Dušan Vlahović, obenem pa naj bi si Conte želel še Lazievega bočnega branilca Manuela Lazzarija. Tottenham je v ponedeljek z mesta trenerja razrešil 47-letnega portugalskega strokovnjaka Nuna Espirita Santa in celoten njegov trenerski štab, potem ko ta ni prinesel želenih rezultatov. Londonska zasedba je trenutno na osmem mestu v 20-članski Premier league. Na svoji zadnji tekmi je v soboto v okviru desetega kroga na svojem stadionu klonila proti Manchester Unitedu z 0:3, kar je njen peti ligaški poraz v tej sezoni. Prav tako Totenham še ni pustil pravega vtisa v Konferenčni ligi, kjer je v skupini G na tretjem mestu – za Rennesom in Vitessejem ter pred slovenskim prvakom Muro.