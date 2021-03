Inter se ne ustavlja, 'rjoveti' pa je začel še pozabljeni Sanchez

Samir Handanovićz Interjem pri Parmi, ki se krčevito bori za obstanek, ni imel lahkega dela in moral v prvem polčasu izvrstno posredovati po strelu nekdanjega reprezentančnega kolega Jasmina Kurtića. Za Inter je najlepšo priložnost izenačenih prvih 45 minut zapravil belgijski zvezdnik Romelu Lukaku, a v drugem polčasu so črno-modri le uspeli zadeti. Alexis Sanchez je bil prvi pri odbiti žogi in jo v 54. minuti pospravil v mrežo, osem minut kasneje pa je izkoristil fantastičen individualen vložek Lukakuja za podvojitev vodstva Milančanov.

Ti so sicer za vse tri točke trepetali do zadnjih sekund, saj je že v 71. minuti Handanovića z neposredne bližine matiralHernani, a je Inter zdržal in storil nov pomemben korak v boju za svoj prvi državni naslov po enajstih letih. To je bila za Contejeve varovance že šesta zaporedna ligaška zmaga, ki jih je za šest točk oddaljila od dolgo časa vodilnega mestnega tekmeca AC Milana, še dodatne štiri točke pa zaostaja serijski prvak zadnjega desetletja Juventus.