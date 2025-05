Conte v Neaplju preporodil McTominaya, ki je zacvetel po odhodu iz Uniteda

Škotski vezist Scott McTominay je v zadnjem krogu, ki je odločal o naslovu prvaka, z izjemnim zadetkom poskrbel za vodstvo Napolija proti Cagliariju, s čimer je razblinil strahove navijačev in utrl pot k četrtemu naslovu. Prvo leto v Italiji je sklenil z 12 goli in šestimi podajami.

Antonio Conte je bil nagrajen, potem ko je ekipo, ki je minulo sezono končala na 10. mestu, popeljal do scudetta. Napoli je Cagliari ugnal z goloma McTominaya in Romeluja Lukakuja 2:0 in obdržal točko prednosti pred milanskim Interjem. Po letih 1987 in 1990, ko je tam blestel Argentinec Diego Armando Maradona , ter izjemnem letu 2023, je naslov četrtič v zgodovini romal v Neapelj.

To so bučno proslavili v mestu, kjer se je po nekaterih podatkih zbralo skoraj pol milijona ljudi. Rajanje je trajalo do jutra. K temu so pripomogle tudi mestne oblasti, saj so v Neaplju organizirali več kot 50 javnih ogledov tekme, potem ko so vstopnice za zadnjo tekmo sezone pošle v hipu.