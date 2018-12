Conte? Wenger? Leonardo še vedno trdi: 'Gattuso je naš trener'

Navijači AC Milana na kakšen gol članske ekipe čakajo že kar štiri tekme, niz neuspešnih predstav pa je še povišal pritisk na trenerja Gennara Gattusa, ki ga nad vodo najverjetneje drži zgolj še kultni status med navijači rdeče-črnega milanskega velikana. Športni direktor kluba Leonardo se je v petek odzval na špekulacije, ki na klop sedemkratnega evropskega prvaka selijo legendarnega Arsena Wengerja, pa tudi dolgoletnega nogometaša in trenerja Juventusa ter selektorja italijanske reprezentance Antonia Conteja.

MILAN

Milančani so v zadnjih tednih padli po lestvici do šestega mesta in trenutno za tri točke zaostajajo za četrtim mestom, ki ob koncu sezone prinaša igranje v skupinskem delu Lige prvakov. Na zadnjih štirih tekmah je Gattuso z varovanci trikrat remiziral brez golov, z 1:0 pa je San Siro v črno zavila Fiorentina. Vse to je začinilo boleče slovo od Lige Evropa, kjer je Milančane na odločilni tekmi zadnjega kroga skupinskega dela s 3:1 ugnal Olympiakos.

Leonardo: Še vedno smo na poti proti našemu cilju, četrtemu mestu

"Gattuso je naš trener in nikoli nismo imeli alternativnega načrta," je po novinarski konferenci trenerja članske ekipe dejal Leonardo. "Nikoli nismo stopili v kontakt s trenerji, katerih imena so omenjali v tem obdobju. Še vedno smo na poti proti našemu cilju, ki je četrto mesto."

Tudi Gattuso je bil ob druženju z mediji optimističen ob vprašanjih o lastni prihodnosti na klopi kluba, čigar član je postal leta 1999 in mu na sredini igrišča ostal zvest do leta 2012.

Ultimata ni dobil

"Vsak dan govorim z (direktorjem, op. a.) Paolom Maldinijem in Leonardom. Zelo smo odkriti eden do drugega. Čutim, da smo si blizu, nihče pa mi ni nikoli rekel, da imam ultimat,"je dejal Gattuso."Od prvega julija slišim reči, kot so: 'Gattuso mora oditi!' A v tem trenutku čutim, da imam podporo direktorjev. Seveda moramo doseči nekatere rezultate, sicer ceno plača trener."

Milan na preboj v skupinski del Lige prvakov čaka vse od leta 2013, ta konec tedna pa mu v goste prihaja SPAL s slovenskim reprezentantom Jasminom Kurtićem. Tekma na San Siru bo potegnila črto pod prvo polovico prvenstva, Gattuso pa si želi, da bi igralci razmišljali o vsem drugem, le o njegovi prihodnosti ne.

"Igralci se morajo osredotočiti na igrišče, ne na mojo prihodnost. Želim še naprej delati na začrtani poti, ki smo si jo s fanti zastavili pred letom. Preživljamo negativne trenutke, toda ne razmišljam o moji prihodnosti," še pravi Gattuso.

MILANSPAL

LESTVICA