Nogomet

Conte zapušča Napoli, na klopi bi ga lahko nasledil veliki povratnik

Neapelj, 19. 05. 2026 19.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Antonio Conte

Italijanski nogometni trener Antonio Conte zapušča Napoli. Kar se je v zadnjih tednih napovedovalo skozi njegove izjave, namige in pogovore s karizmatičnim predsednikom Aureliem De Laurentiisom, je zdaj postalo jasno. Izkušeni strateg po koncu sezone zaključuje svoje poglavje pod Vezuvom, v njegovi prihodnosti pa se vse resneje omenja italijanska reprezentanca.

Po poročanju italijanskega časnika La Gazzetta dello Sport razhod ne bo buren. Antonio Conte in Aurelio De Laurentiis naj bi se že pred časom dogovorila, da bosta zadevo izpeljala brez nepotrebnih napetosti in javnega obračunavanja. Predsednik Napolija je od trenerja želel predvsem pravočasno jasnost, da klub ne bi ostal nepripravljen na novo obdobje.

Za njim je uspešno obdobje. Conte je z Napolijem osvojil težko pričakovani četrti scudetto, dodal italijanski superpokal v Riadu, v aktualni sezoni pa ekipo popeljal do drugega mesta in uvrstitve v Ligo prvakov. Rezultatsko je bil njegov cikel zelo uspešen, a so se v ozadju pokazale razlike v pogledu na prihodnost kluba.

Conte naj bi si želel sodobnejše klubske strukture, jasnejše organizacije in predvsem ustrezen športni center, medtem ko Napoli pri teh vprašanjih ni v celoti sledil njegovim zahtevam. Prav razhajanja v dolgoročni viziji naj bi bila eden ključnih razlogov za slovo.

V Italiji se zdaj vse glasneje omenja možnost Contejeve vrnitve na klop italijanske reprezentance. Po junijskih volitvah na italijanski nogometni zvezi bo ena prvih velikih odločitev prav vprašanje selektorja. Conte je Azzurre v preteklosti že vodil, njegova avtoriteta, izkušnje in zmagovalna miselnost pa ga znova postavljajo med glavne kandidate.

Napoli medtem že išče njegovega naslednika. V ospredju naj bi bila predvsem Maurizio Sarri in Massimiliano Allegri, medtem ko je Fabio Grosso prav tako všeč delu klubskega vodstva, a naj bi bil trenutno nekoliko v ozadju.

Sarri mora najprej razrešiti svoj položaj pri Laziu, Allegri pa še dokončno zaključiti sezono z Milanom. De Laurentiis naj bi si skupaj s športnim direktorjem Giovannijem Manno vzel nekaj dni za premislek, odločitev pa bi lahko dozorela že zelo kmalu.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

