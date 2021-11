Conte po zmagi nad Leedsom napovedal rotacije pred tekmo z Muro

Pot do prve zmage v Premier League v vlogi trenerja Tottenhama za Antonia Conteja ni bila enostavna. Leeds je na zadnji ligaški tekmi 12. kroga Premier League v Londonu povedel v sila neugodnem trenutku tekme. V 44. minuti je namreč goste, ki jih vodi prekaljeni argentinski strateg Marcelo Bielsa, v vodstvo popeljal nekdanji nogometaš rdečih vragov Daniel James. Šok ob koncu prvega polčasa so Spursi morali predelati kar v odmoru med polčasoma, Contejev nagovor pa je pomagal, da so nogometaši Tottenhama prišli do preobrata v drugem delu tekme. V 58. minuti je sprva zadel danski vezist Pierre-Emile Hojbjerg, piko na i za zmago Spursov pa je s krstnim golom za Tottenham postavil Sergio Reguilon v 69. minuti obračuna.