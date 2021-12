Conte: Zelo, zelo, zelo težko sprejmem to odločitev

Trener Tottenhama, Antonio Conte, je kritiziral odločitev Uefe, ki je naziv zmagovalca (3:0) na tekmi zadnjega kroga skupinskega dela Konferenčne lige med Rennesom in Londončani dodelila Francozom. Tottenham je po odločitvi izpadel iz novega evropskega tekmovanja.

Pravila Uefe določajo, da se lahko tekma pod njenim okriljem prestavi le, če eden od sodelujočih klubov ne more računati na vsaj 13 članskih igralcev ali vsaj enega vratarja. Krovna evropska zveza je odločitev morala sprejeti, saj Tottenham na omenjeni tekmi zaradi okužbe z novim koronavirusom ni mogel računati na osem igralcev in pet članov strokovnega štaba. Posledično so Francozi tekmo uradno dobili s 3:0 in iz skupine napredovali kot prvouvrščena ekipa, kot drugouvrščeno moštvo v skupini se jim je v nadaljevanju tekmovanja pridružil nizozemski Vitesse.

icon-expand Antonio Conte ob porazu Tottenhama proti Muri, ki je bil po Uefini odločitvi za Londončane usoden. FOTO: Damjan Žibert

Londončani so pričakovali, da bo tekma, ki bi jo morali odigrati doma, prestavljena na poznejši datum. Njihov trener Antonio Conte se z odločitvijo Uefe ne more sprijazniti: "Zagotovo je to neverjetna odločitev. Odločitev ni poštena. Mi nismo bili krivi. To se je zgodilo zato, ker nismo mogli računati na številne igralce in ker je britanska vlada zahtevala, da prekličemo svoje treninge. Zelo, zelo, zelo težko sprejmem to odločitev."