Contejev Napoli še naprej blesti: Kvicha z bele točke za zmago v Empoliju

Na gostovanju pri Empoliju je vnovič ostala nepremagana, za vse tri točke in bučno veselje več tisoč gostujočih navijačev pa je v 63. minuti poskrbel Khvicha Kvaratskhelia , ki je rutinirano izvedel najstrožjo kazen. V nadaljevanju so domači pritisnili, a si omembe vrednih priložnosti niso pripravili.

Neapeljčani so v prvem krogu pod vodstvom novega trenerja Antonia Conteja doživeli visok poraz proti Hellasu Veroni (0:3), odtlej pa igrajo kot prerojeni, saj so v nizu osmih tekem brez poraza. V tem obdobju je njihova obramba klonila le dvakrat.

Visoke zmage se je v osmem krogu razveselila Fiorentina, ki je na gostovanju pri Lecceju slavila s kar 0:6. Domače moštvo je od 43. minute, ko je bil rezultat že 0:2, igralo z igralcem manj, gostje pa so nato zabili še štiri gole. Po dvakrat sta bila uspešna Danilo Cataldi in Andrea Colpani, po enkrat pa Lucas Beltran in Fabiano Parisi.