Conteju popustile vse zavore: Ne bom več tiho, vidim enajst sebičnežev

Antonio Conte v zadnjih mesecih nezadovoljstva na klopi Tottenhama ne skriva več. V preteklosti je s svojimi izjavami večkrat razburil navijače Spursov, po sobotnem remiju proti Southamptonu pa je šel še korak dlje. Strupene puščice je usmeril proti svojim varovancem. Vse bolj se zdi, da Italijan ne bo več dolgo služboval v severnem Londonu, kjer ima pogodbo do konca aktualne sezone.

icon-expand Vse bolj se zdi, da Antonio Conte ne bo več dolgo trener Tottenhama. FOTO: Damjan Žibert

Southampton zaseda zadnje mesto v angleški Premier League, kjer se Tottenham bori za prvo četverico, ki prinaša Ligo prvakov. Prav zato se je zdelo, da je tekma med omenjenima kluboma odločena, ko so Spursi na gostovanju sredi drugega polčasa povedli s 3:1. A svetniki so se uspeli vrniti. V 78. minuti je znižal Theo Walcott, do izenačenje pa je prišlo v sodniškem dodatku, ko je z bele točke v polno meril James Ward-Prowse. Zapravljeni točki bi lahko Tottenham do konca sezone drago stali, zaradi česar je Antonio Conte na novinarsko konferenco prišel povsem razjarjen. "Mislim, da je sedaj pravi čas, da spregovorim. Zame je to nesprejemljivo. Nismo prava ekipa. Na igrišču vidim 11 posameznikov, 11 sebičnežev, ki si ne želijo pomagati in na terenu ne pustijo svojega srca," se je udan v usodo zdel nekdanji trener Juventusa in Interja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

'To je Tottenhamova zgodba že zadnjih 20 let' "Do zdaj sem skušal to skrivati, skušal sem izboljšati situacijo s svojimi besedami. Nekaj sta tehnični in taktični plati nogometa, drugo pa sta želja in motivacija. Moraš ju imeti v vsakem trenutku, v tej sezoni pa smo ju povsem izgubili. Če nas primerjam z lansko sezono, smo v čisto vseh aspektih igre slabši. Ko v ekipi ni prave kemije, je napredek nemogoč," je nadaljeval Conte. Tottenham kljub zdrsu proti Southamptonu še naprej drži četrto mesto, a Conte se na koncu sezone očitno ne vidi na mestih, ki vodijo v Ligo prvakov. "Še deset tekem je do konca. S takšnim odnosom se lahko borimo le za sedmo, osmo mesto. Nisem vajen, da bi se boril za takšne položaje. To je odgovornost vseh nas." Za konec novinarske konference pa je Conte, če tega ni storil že prej, šel še korak dlje. Za okus številnih celo korak predaleč. "Ampak na to so tukaj (pri Tottenhamu, op. a.) že vajeni. Niso vajeni igranja pod pritiskom in borbe za najvišja mesta. Pritiska si ne želijo, ker ne želijo biti pod stresom. Tako je za vse najlažje. To je Tottenhamova zgodba že zadnjih 20 let. Imajo resnega lastnika, a že 20 let niso osvojili ničesar ... Zakaj?"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke