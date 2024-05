Nogometne legende in podjetja v dvorani Baza združili moči za dober namen

"Že prejšnjo sezono smo z mestno občino organizirali manjši turnir in videli smo priložnost za nekaj večjega. Upam, da se bo temu pridružilo čim več podjetij in bo turnir postal stalnica," je dodal Cesar in se ob tem zahvalil vsem, ki so po svojih močeh pomagali pri organizaciji.

Šlo je za prvi dogodek te vrste pri nas, saj so na njem sodelovala številna podjetja, tudi naše. Lani je v dvorani Baza sicer že potekal podoben, a manjši turnir, letos pa so organizatorji storili korak naprej.

Mijatović: To je naša družbena odgovornost

Turnir je podprla tudi Nogometna zveza Slovenije. Njen prvi mož Radenko Mijatović ga je obiskal v živo in na njem lahko pozdravil številne nekdanje reprezentante – tako v nogometu kot futsalu.

"Nogometna zveza ne podpira samo tega dogodka. Veliko sodelujemo s humanitarnimi organizacijami, to je naša družbena odgovornost. Slovenija je izjemno solidarna država in veliko je organizacij, ki prispevajo zelo veliko," je povedal Mijatović in izpostavil, da pri privabljanju športnikov niso imeli večjega dela: "Ko gre za humanitarno noto, nikogar ni treba prepričevati. Še enkrat poudarjam, Slovenci zelo radi pomagamo."

"Ni enostavno prepoznati športnike, ki imajo določene težave. Vrhunski šport zahteva ogromno treninga in odrekanja, pridejo tudi krize. Zelo pomembno je prepoznati in pomagati mentalno iztrošenim športnikom. Organizirati take dogodke, ki sofininacirajo in omogočajo to pomoč, je izjemno pomembno," je o pomembnosti dobrodelne note še dodal predsednik NZS.