Brez Lige prvakov in brez dvojne krone: Valencia še zagrenila sezono Barci

Barcelona je brez poškodovanega napadalca Luisa Suareza v Sevilli krenila v boj po novo pokalno lovoriko, ki bi bila rekordna 31. v klubski zgodovini in rekordna peta zaporedna. Ekipa trenerja Ernesta Valverdeja je želela vsaj deloma zaceliti rane po novem bolečem slovesu v izločilnih bojih Lige prvakov, na stadionu lokalnega prvoligaša Real Betisa pa je Katalonce pričakala razigrana Valencia, ki na nobeni od obeh medsebojnih tekem v tej sezoni ni izgubila. Uvod v obračun na Benitu Villamarinu je povsem pripadel Barceloni, a v peti minuti so imeli "netopirji" izjemno priložnost za vodilni zadetek: po napaki Clementa Lengleta je RodrigoMorenože premagal Jasperja Cillessena, a je žogo le nekaj centimetrov pred prečkanjem črte ustavil prisebni Gerard Pique.

TEKMA

Lionel Messije bil v uvodnih minutah praktično neviden, nato pa se mu je v 18. minuti ponudila lepa priložnost, a je njegov poskus z desnico zadel v blok in končal v kotu. Pet minut kasneje je v napadu do tedaj precej nekonkretna Valencia povedla: po dolgi žogi Gabriela Paulisteje Nelsonu Semeduna desnem boku Barcine obrambe ušel Jose Luis Gayain v sredini našel Kevina Gameiroja, nekdanji napadalec srdite Betisove mestne tekmice Seville pa je preigral Jordija Alboter zabil žogo mimo Cillessena. Vse do prvega premora za osvežitev, ki ga je sodnik Alberto Unidano Mallencozaukazal po 30 minutah igre, Katalonci niso znali odgovoriti.

Katalonci ušli tretjemu golu v svoji mreži, nato sledila reakcija

Kmalu po tem, ko je igra spet stekla, pa novo slavje na delu stadiona, ki so ga napolnili valencijski navijači: Dani Parejoje z žogo v prostoru zaposlil Carlosa Solerja, ki je prehitel spet povsem nepozornega Albo in v sredini zaposlil osamljenega Rodriga, ta pa z glavo tokrat ni grešil. Kaj lahko bi se Pique in Cillessen v 40. minuti podpisala pod enega najbolj komičnih golov te sezone, a se je Nizozemec po tem, ko mu je Katalonec prepustil žogo, še pravočasno rešil, čeprav mu je okroglo usnje ušlo pod nogo ob pritisku Rodriga. Barca je polčas zaključila veliko bolje in Messi je z močnim strelom z razdalje "pretegnil" Jaumeja Domemecha, ki je bil v naslednjih sekundah na mestu še ob neoviranem poskusu Ivana Rakitića.

Valverede, ki je že drugo sezono zapored tarča ostrih kritik zaradi (po mnenju nekaterih) ponavljajočih se napak na odločilnih tekmah Lige prvakov, tokrat ni čakal z menjavami in v drugih 45 minut od samega začetka poslal Artura Vidala in Malcoma, ki sta zamenjala Semeda in povsem nevidnega Arthurja Mela. Toda najprej je zapretila Valencia, Goncalo Guedes si je lepo pripravil diagonalen strel, ki le za las ni zadel želenega cilja. Messi je imel v 51. minuti veliko priložnost s prostega strela, s katerimi je v tej sezoni že večkrat zablestel, toda po odboju od živega zidu je žoga nenevarno poletela prek vrat.

Messi poskrbel za napet zaključek

Veliko bolj nevarno je bilo pet minut kasneje, ko je Argentinec po kombinaciji z Malcomom mojstrsko "slalomiral" med branilci in žogo poslal v vratnico, ko se je že zdelo, da rešitve za Valencio tokrat ne bo. Reči so se naglo še poslabšale za nekdanji klub Zlatka Zahovića, saj je moral Marcelino v 64. minuti zamenjati načetega Pareja, ki ga je na zelenici nadomestil Geoffrey Kondogbia. Pique je bil v 71. minuti naslednji z zapravljeno zrelo priložnostjo v vrstah Kataloncev, podaje Malcoma namreč v sredini ni uspel spremeniti v zadetek, njegov strel je zgrešil cilj. A finale se je nato povsem razplamtel, saj je Barci le uspelo zadeti, ko je v 74. minuti po kotu do strela prišel Lenglet, a ga je s fantastično obrambo spet ustavil Domenech, Messi pa je brez težav premagal z neposredne bližine.

Zadnji poskus Valverdeja je bil aktiviranje Carlesa Alenaja, ki je zamenjal Rakitića, napadi Kataloncev pa so se nadaljevali, medtem ko je Marcelino povsem zaprl formacijo in iz igre potegnil tudi Morena, namesto katerega je priložnost dobil Mouctar Diakhaby. V petminutnem podaljšku je "Blaugrana" zaman iskala pot skozi obrambo nasprotnikov, Guedes pa bi v enem od protinapadov sam pred Cillessenom lahko odločil finale, a je grdo zgrešil. Tudi zato je bilo napeto do konca, ko je šel pred vrata "netopirjev" tudi Barcin vratar, Guedes pa je poskušal zadeti z ogromne razdalje, a zgrešil prazen gol. Valencia je kljub vsem zapravljenim priložnostim zdržala in s svojimi navijači proslavila težko pričakovano lovoriko.

Španski pokal (Copa del Rey), stadion Benito Villamarin, finale:

Barcelona ‒ Valencia 1:2 (0:2)

Messi 73.; Gameiro 22., Rodrigo 33.

POSTAVI

PARI