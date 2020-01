Simeone: VAR zagotavlja pravičnost, ki je pred tem ni bilo

španskem kraljevem pokalu VAR še ni stopil v veljavo. Čeprav ima video sodniški sistem v nogometnem svetu številne kritike, Diego Simeone ni eden izmed njih. Na vprašanje, ali mu je všeč, da se ga v Copi del Rey ne uporablja, je bil Argentinec jasen: "Ne. VAR je odličen. Omogoča nam, da jasno vidimo sodniške napake, kar pred tem ni bilo mogoče. Ljudje lahko govorijo, kar želijo, a dejstvo je, da je bilo pred uvedbo video pomočnika veliko več krivic in nepravilnosti. V to sem prepričan."

Kraljevi pokal ima posebno vrednost

"V Copo del Rey vselej vstopimo z velikimi pričakovanji. To je pokal, ki si ga želi osvojiti vsaka ekipa. V zgodovini španskega nogometa ima posebno vrednost in lepo bi ga bilo osvojiti," je za As še dejal Simeone. Atletico je v kraljevem pokalu nazadnje sicer slavil v sezoni 2012/2013, ko je po podaljških ugnal Real z 2:1.

Cultural Leonesa - Atletico Madrid